هيعمل شكشوكة.. ياسمين عز: الأهلي على موعد مع التاريخ

أبدت الإعلامية ياسمين عز تفاؤلها بأداء النادي الأهلي في المباراة المرتقبة أمام فريق باتشوكا المكسيكي، مشيرة إلى أهمية اللقاء للجماهير المصرية والعربية.

وفي حديثها خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة MBC مصر، قالت عز: "غدًا في مباراة مهمة جدًا، الجمهور المصري والعربي على موعد مع التاريخ، وعندما نقول التاريخ، نقول الأهلي."

وأضافت : "غدًا الأهلي سيواجه فريق باتشوكا، وإن شاء الله هيعمل منهم شكشوكة."

وتطرقت عز إلى دلالة اسم فريق باتشوكا، موضحة: "اسم النادي مأخوذ من كلمة إسبانية تعني مكان الدموع، وإن شاء الله دموعهم تكون بعد المباراة."

تصريحات ياسمين عز أثارت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول عشاق الأهلي كلماتها بحماس كبير، بينما استقبل البعض تعليقها بروح من الفكاهة.