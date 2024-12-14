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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

لطفي لبيب: رفضت زيارة العراق في عهد صدام حسين بسبب عزو الكويت

لطفي لبيب
لطفي لبيب
أحمد البهى
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حل الفنان القدير لطفي لبيب ضيفا علي برنامج “ مع نزار ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي نزار فارس ، عبر قناة الرابعة العراقية . 

وكشف لطفي لبيب خلال الحلقة انه رفض زيارة العراق فى عهد الرئيس الراحل صدام حسين رغم توجيه دعوة رسمية له ، تضامنًا مع الشعب الكويتي ، ورفضًا للغزو العراقي للكويت . 

وتابع لطفي لبيب : علاقتي بمحمد هنيدي وطيدة ، وقد زارني بعد ان وجهت له عتاب بسبب عدم زيارته لي ، وعرض علي فيلم “ مرعي البريمو ” ، والذي شاركت فى بطولته من إخراج سعيد حامد .

"مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.


 

لطفي لبيب نزار فارس الفنان القدير لطفي لبيب

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