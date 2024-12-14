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اضطراب حالة البحر ورياح شديدة.. تقلبات جوية في حالة الطقس بجنوب سيناء
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

اضطراب حالة البحر ورياح شديدة.. تقلبات جوية في حالة الطقس بجنوب سيناء

اضطراب حركة الملاحة البحرية بشواطئ جنوب سيناء
اضطراب حركة الملاحة البحرية بشواطئ جنوب سيناء
ايمن محمد
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تشهد كافة مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، تقلبات جوية مفاجأة وعدم الاستقرار في حالة الطقس،  بعد التعرض لرياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة، وهذه الرياح زادت من الشعور ببرودة الطقس، وساهمت في إضطراب حالة البحر.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أنه على الرغم من كون المحافظة يسودها طقس مشمس إلا أن زيادة سرعة الرياح عن معدلاتها خلال الفترة الماضية جعل الاحساس ببرودة الطقس يزيد،  خاصة أن سرعة الرياح تجاوزت ال 45 كيلو في الساعة، مشيرا إلى أن الرياح ساهمت أيضا في اضطراب حالة البحر، وزيادة ارتفاع الأمواج به لتتراوح بين 3 حتى 4 أمتار، واتجاه الرياح فيه شمالية غربية.

وأوضح البيان ، أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن، لرفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة الطرق الدولية خاصة أن الرياح محملة بالرمال الخفيفة،  لرفع أي تراكمات من الرمال التي قد تتركها هذه الرياح، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة.

وأكد أن هذه التقلبات الجوية لم تؤثر حتى الآن على حركة المرور  بالطرق الساحلية والدولية، ولم تتلقى غرفة العمليات أي اخطارات تفيد غلق طرق أوي أي من الموانئ البحرية، وجميعهم يعملوا بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه يجري متابعة مدينة سانت كاترين من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوحدة المحلية، للوقوف على مجرى الأمور بها خاصة أنها تتعرض لحالة من الصقيع للانخفاض الشديد في درجات الحرارة بها والتي تصل إلى 2  درجة في الساعات الاولى من الصباح. 

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 22 والصغرى 12، وفي مدينة رأس سدر العظمى 21 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 18 والصغرى 9، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 12 و الصغرى 2، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 24  والصغرى 16 درجة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط الرياح بمحافظة جنوب سيناء  على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

جنوب سيناء امواج رياح حركة الملاحة اضطراب

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