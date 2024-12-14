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احذروا من الأجواء الباردة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي
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  • مركز المناخ: عدد ساعات البرودة حتى الآن ٣ أضعاف نفس الفترة من العام الماضي
  • الأرصاد: فرص أمطار خفيفة على مناطق بالسواحل الشرقية

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، حيثُ تكون الاجواء باردة إلى باردة جداً ، وذلك على عكس نفس الفترة منذ العام الماضي  .

انخفاض درجات الحرارة

وتوقع “فهيم” خلال تصريحات له ، انخفاض فرق درجات حرارة الليل والنهار أو بين الايام ، وذلك على عكس العام الماضي .

وقال “رئيس مركز معلومات المناخ”، إن بدايات مناوشات الشبورة المائية صباحاً من المتوقع أن تستمر حتى اخر الاسبوع مع أمطار متقطعة متوقعة آخر الاسبوع وممكن تكون غزيرة ".

وأضاف أن عدد ساعات البرودة حتى الآن ٣ أضعاف نفس الفترة من العام الماضي ( تم استيفاء من ٧٠ إلى ٨٠ ساعة في بعض المناطق ).

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 19 11
6 أكتوبر 20 11
بنهــــا 20 12
دمنهور 19 12
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 11
المنصورة 20 12
الزقازيق 20 13
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 12
دمياط 21 15
بورسعيد 21 18
الإسماعيلية 21 11
السويس 20 11
العريش 21 10
رفح 20 12
رأس سدر 21 11
نخل 18 05
كاترين 12 02
الطور 22 12
طابا 18 09
شرم الشيخ 24 16
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 20 10
السلوم 19 09
سيوة 20 09
رأس غارب 23 14
الغردقة 23 14
سفاجا 22 15
مرسى علم 23 17
شلاتين 26 16
حلايب 23 18
أبو رماد 24 17
رأس حدربة 25 19
الفيوم 21 09
بني سويف 21 08
المنيا 21 08
أسيوط 21 07
سوهاج 22 09
قنا 24 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 12
الوادي الجديد 21 07
أبوسمبل 24 11

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