بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ إنجي المقدم تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

تصدرت الفنانة إنجي المقدم، مؤشر البحث جوجل وتصدرها التريند بسبب فستانها الأخير الذي ظهرت به في مهرجان الجونة،

وأطلت إنجي المقدم، بفستان طويل باللون الأسود، وجاء الفستان ببطانة باللون البيج من الظهر والبطن، مما عرضها للانتقادات.

وقالت إنجي المقدم خلال لقائها ببرنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي على: اتخضيت لما شوفت الصورة لأنه كان متبطن لون الجسم مكنش باين، وكان شكلة مش حلو، متبسطش من نفسي، ومتضايتش من الانتقادات لأن كان عندهم حق”.

يذكر أن إنجي المقدم تشارك في مسلسل وتر حساس بدور كاميلا تجسد دور محامية.

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.

وإليكم صور إنجي المقدم