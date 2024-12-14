احذروا تقلبات الطقس .. أجواء شديدة البرودة منتصف الأسبوع والشبورة مستمرة

تشهد حالة الطقس اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري، تحديدا يوم الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى ثلاث درجات مئوية على شمال البلاد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء.

بينما يكون الطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال البلاد.

تحذيرات من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة

ويظل التحذير التي تحذر منه هيئة الأرصاد الجوية، هو نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

تحذيرات من الشبورة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، التي تشهد انخفاض في درجات الحرارة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح العظمى ما بين 21 إلى 18 درجة، بينما الصغرى تتراوح ما بين 11 إلى 14 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح العظمى ما بين 20 إلى 18 درجة، بينما الصغرى تتراوح ما بين 9 إلى 13 درجة.

شمال الصعيد تتراوح العظمى ما بين 20 إلى 22 درجة، بينما الصغرى تتراوح ما بين 5 إلى 9 درجات.

جنوب الصعيد تتراوح العظمى ما بين 26 إلى 24 درجة، بينما الصغرى تتراوح ما بين 11 إلى 10 درجات.

حالة الطقس غدا في مصر

وعن حالة الطقس غدا، الاحد، يكون الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد.



وخلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء تحديدا على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء، وفي الصباح الباكر أيضا يكون بارد.

وعن حالة البحرين، يظل هناك تحذير من هيئة الأرصاد الجوية،من الملاحة البحرية خاصة في البحر الأحمر، خلال الطقس غدا الأحد، نتيجة وجود نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 30كم/س، حيث تتسبب في ارتفاع الموج إلى متران ونصف وأكثر ويكون حالة البحر مضطربة إلى معتدلة، بينما البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع

درجات الحرارة المتوقعة غدا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، خلال الطقس تكون كالتالي/

القاهرة الكبرى 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

الوجه البحري ومدن القناة 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الغربية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11 درجة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على المدن المختلفة تفصيلا، تكون كالتالي: