رؤية مصر 2030 تتجسد في افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية..أهم ما جاء في كلمة رئيس الوزراء

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والتي تعد إنجازًا جديدًا في ملف الطاقة المتجددة. وقد تناولت كلمته عدة محاور رئيسية، جاء أبرزها كالتالي:

ملف الطاقة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بجهود الدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ خطة الدولة المصرية لتطوير ملف الكهرباء والطاقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، التي تم افتتاحها، تُعد إنجازًا هامًا في هذا السياق.

المحطة، التي تنفذها شركة "أيميا باور" الإماراتية، تأتي بقدرة إجمالية تصل إلى 560 ميجاوات، ما يعزز من قدرة مصر على توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة

محطة أبيدوس 1 خطوة محورية في تعزيز الطاقة المتجددة

ووصف الدكتور مدبولي مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأنه خطوة محورية في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة بمصر، مضيفًا أن المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية وفقًا لمبادئ رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام الدولة بتوظيف الموارد الطبيعية بكفاءة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية،كما شدد على أهمية هذه المحطة في دعم خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تتبناها الدولة.

التعاون المصري-الإماراتي

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ محطة أبيدوس للطاقة الشمسية من قبل شركة "أيميا باور" الإماراتية يعكس العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات على المستويين الشعبي والرسمي.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تُظهر الدور المهم للقطاع الخاص، الوطني والعربي والدولي، في الاستثمار داخل مصر بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأضاف مدبولي أن مصر تقدم فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين في قطاعات متعددة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة الذي يمثل أحد محاور التنمية الرئيسية في البلاد.