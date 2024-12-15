قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاييكانو بالدوري الإسباني
«الصحة» تكشف حقيقة وجود متحور جديد لفيروس كورونا
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024
مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات.. الفجر الساعة كام؟
سعر أقل جرام ذهب اليوم الأحد 15-12-2024
أحمد سعد يتخفى في ملابس مهندس ويفاجئ جمهور ميدل بيست
مقـ.ـتل 4 أشخاص في إطلاق نار بفرنسا.. والجاني يعترف بتصفية ضحية خامسة
حالة الطقس اليوم .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير لهذه المناطق
عمرو الحديدي يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا
مسؤول إسرائيلي كبير: أغلبية في الحكومة تؤيد الصفقة مع حماس
كولر بعد خسارة كأس التحدي أمام باتشوكا: أشعر بالإحباط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
×

وضع مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات، ومنها أنه ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد.

وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وحفظ مشروع قانون العمل الجديد حق العمل في تقاضي أجره، حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة. وأجاز القانون أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.

ولم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بـ قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.

وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال تلك الفترة.

العمل قانون العمل الجديد قانون العمل اللغة العربية مشروع قانون العمل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

الأهلي وباتشوكا.. اعرف توقعات ليلى عبد اللطيف عن الفريق الفائز

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة سوهاج .. صور

امطار

أمطار وبردوة شديدة.. استعدوا لشتاء قاس في هذا الموعد

الأموال

هل يجوز إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

بسنت شوقي

فستان جريء .. بسنت شوقي تثير الجدل برفقة زوجها

سيد الفيومى

موعد ومكان عزاء الفنان الراحل سيد الفيومى

الأهلي

ركلات ترجيح أم أشواط إضافية.. ماذا يحدث حال تعادل الأهلي وباتشوكا؟

الأهلي

أسماء عالمية على رادار الأهلي قبل المونديال.. صاروخ ماديرا أبرزهم وأسد الأطلسي أقربهم

ترشيحاتنا

الدكتور ياسر البطراوي

أستاذ جراحة عظام بالأزهر يترأس مجموعة التعامل مع الكوارث بالرابطة الدولية

ذوي الهمم

حكم إعطاء الزكاة والصدقات لذوي الهمم.. دار الإفتاء تجيب

الأموال

هل يجوز إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

القرع يحمى من أخطر الأمراض العصرية ويقوى النظر

القرع
القرع
القرع

ضبط 12 طن مواد غذائية وأسمدة وأعلاف مجهولة المصدر داخل مخزن ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الأفلام العربية 2024 | لبنان وتونس فى المقدمة .. وحضور قوى للسينما الفلسطينية

فيلم بنات الفة
فيلم بنات الفة
فيلم بنات الفة

فيديو

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

الاهلى

كواليس التشكيل والقنوات الناقلة .. الأهلي يستعد لمواجهة باتشوكا المكسيكي

الذهب والدولار

3790 جنيها .. تفاصيل سعر الذهب اليوم ومفاجأة بعيار 21

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القنديل بين الأصالة والحداثة

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإلهام المعرفي: انحدار أم استثمار؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر داخل دول الاتحاد الأوروبي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لم يكن عنتر ولبلب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في حياتنا اليومية

المزيد