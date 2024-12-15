نجم الأهلي السابق: إمام عاشور يبحث عن «اللقطة» ومفروض على التشكيل

أعرب محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي عن استيائه الشديد من خسارة المارد الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 5-6 ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتر كونتنينتال على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": كولر يتحمل المسؤولية كاملة في خسارة الأهلي، بسبب تشكيله الخاطئ أمام باتشوكا المكسيكي، فكنت أتمنى الدفع بالجنوب إفريقي بيرسي تاو أساسيًا في المباراة، وكذلك محمد مجدي أفشة بدلًا من إمام عاشور الذي أشعر أنه مفروض على تشكيل الفريق أيًا كان مستواه الفني.

وأضاف: إمام عاشور بعيد عن مستواه منذ انضمامه للأهلي، ويبحث دائمًا عن "اللقطة والترند"، ولم يقدم المنتظر منه مع القلعة الحمراء وفقًا لردود الأفعال الكبيرة التي صاحبت الصفقة وقت حدوثها .