يوفنتوس يتعادل مع فينيزيا 2-2 في الدوري الإيطالي

تعادل فريق يوفنتوس مع ضيفه فينيزيا بنتيجة ٢-٢، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة ١٦ من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس بهدف في الدقيقة ١٩ عبر لاعبه فيديريكو جاتي، ثم سجل الفريق الضيف هدفين في الدقيقتين ٦١ و٨٣ عن طريق ميكايل إليرتسون وجاي إدزيس.

وفي الدقيقة ٩٤، نجح فلاهوفيتش في تسجيل هدف تعادل قاتل ليوفنتوس، لينقذ فريقه من الهزيمة على أرضه وأمام جماهيره.

التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى ٢٨ نقطة في المركز السادس بجدول الدوري الإيطالي، فيما ارتفع رصيد فينيزيا إلى ١٠ نقاط في المركز العشرين والأخير.