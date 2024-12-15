20000 جنيه شهريا.. فرص ذهبية للمهندسين| تفاصيل

بمجرد الحصول على الشهادة والتخرج في الجامعة، تبدأ رحلة الشباب في البحث عن وظيفة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وتخصصاتهم، ولهذا تسعى الدولة بشكل مستمر إلى توفير فرص عمل و وظائف جيدة للشباب.

وظائف جديدة للشباب الخريجين

ويقدم موقع “فرصنا” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وظائف وفرصا عدة يختار الشاب ما يناسبه منها وفقا للشروط التي يجدها متوافرة لديه.



ويمكن للراغبين في التقديم على فرص عمل موقع “فرصنا” التوجه مباشرة إلى الشركة المعلنة أو التقديم عبر الموقع نفسه.

ووفق موقع “فرصنا”، تطلب شركة خاصة مهندس ميكانيكا - العمرانية - الجيزة.

متطلبات فرص عمل موقع فرصنا

- مستوى الخبرة لا يشترط.

- الجنس المطلوب لا يشترط.

- اللغة الإنجليزية لا يشترط.

- السن المطلوب 23 - 30 سنة.

- الحاسب الآلي لا يشترط.

- المؤهل المطلوب مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس لا يشترط.

مميزات فرص عمل موقع فرصنا

- يحصل الملتحق بالوظيفة علي راتب أساسي 15000 - 20000 جنيه مصري نوع الوظيفة يوم كامل.

- مجال الوظيفة عمارة وهندسة تخصص الوظيفة هندسة ميكانيكا.

المهام الوظيفية

وهناك مجموعة من المهام الوظيفية التي تقع على عاتق الملتحق بالفرصة، وتتضمن ما يلي:-

- إعادة البحث والتطوير المستمر للمعدات والآلات الميكانيكية.

- إعداد التصميم الخاص بالأجزاء الميكانيكية الجديدة.

- اختبار المعدات والآلات بعد مرحلة التصنيع والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.

- الإشراف على عمليات الصيانة للمعدات والآلات الميكانيكية.

- توفير التدريب والإرشادات للعاملين على المعدلات والآلات.

- البحث والتطوير المستمر واكتساب مهارات جديدة من خلال المشاركة والحضور في الدورات التدريبية وورش العمل المخصصة لذلك.

- التعاون مع الفرق والزملاء في العمل للوصول دائماً إلى النتائج المرغوب فيها.

كما تتوافر فرص عمل مسئولين مبيعات داخلية - البساتين - على أن يكون السن المطلوبة 21 - 32 سنة، كما يلزم الحصول على مؤهل عالٍ للتقديم.

ويحصل الملتحق بالوظيفة على الراتب الأساسي 2750 جنيها، والحوافز الإضافية تبلغ 2750 جنيها.

طريقة التقديم على وظائف موقع “فرصنا”

يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على الوظائف المعلنة زيارة موقع “فرصنا” من هنا ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل الدخول على حسابك، أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديك حساب مسجل على الموقع.