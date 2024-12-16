محافظ مطروح: تنفيذ 97 مشروعا بإجمالي 598.7 مليون جنيه خلال الخطة الاستثمارية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه فى خطة العام المالي الحالي 2024/ 2025، تم تنفيذ 97 مشروع بإجمالي تكلفة نحو 598.7 مليون جنيه، فى 7 برامج رئيسية: (برنامج التنمية الحضارية والريفية بعدد 2 مشروع، برنامج النقل والطرق والمواصلات بعدد 37 مشروع، برنامج التنمية الاقتصادية المحلية عدد مشروع واحد، برنامج تحسين البيئة عدد 16، برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني بعدد 25 مشروع، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بعدد 15 مشروع، برنامج حياة كريمة المرحلة الثانية).

وأوضح أنه تم خلال ال4 سنوات الماضية تنفيذ 626 كيلومتر طرق، و154 مشروع تحسين بيئة، و98 مشروع تطوير لقطاعات الوحدات المحلية، و78 مشروع فى قطاع المرور والحماية المدنية.

وأشار محافظ مطروح علي الالتزام بتحقيق الكفاءة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وفقًا للمعايير المحددة من وزاراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية تحقيقًا للصالح العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى المرحلة التمهيدية في 11 قرية بعدد 103مشروع.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكريم الدفعة الثانية من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير من أبناء المحافظة بحضور الدكتور اسلام رجب نائب المحافظ والنائب صالح سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر المكرمين وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

وفى بداية كلمته هنأ محافظ مطروح الحضور بمناسبة العيد القومى ال١٠٩ للمحافظة معرباً عن سعادته لتواجده مع حاملى درجة الدكتوراه والماجستير من الجامعات المصرية كخير مثال وواجهة مشرفة يحتذى بها بعد اجتهاد وجد للحصول على أعلى الدرجات العلمية فى المجالات المختلفة ...

مؤكدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تحقيق التقدم والتطور الحضاري.. واستخدامه في معالجة أى قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع داعيا الجميع كلا فى مجاله..ليحملوا الراية واستكمال مسيرة البناء والتنمية المساهمة الفعالة في حل مشكلات المجتمع المحلى .. وتحقيق متطلبات تنميته والإرتقاء به .

وأشار المحافظ فى كلمته أن محافظة مطروح تحرص بالتعاون مع الوزارات والجامعات المعنية على الارتقاء وتطوير التعليم الجامعى بالمحافظة مع تقديم كافة الدعم للصروح العلمية الكبرى على أرض المحافظة ومنها جامعة مطروح ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، وجامعة العلمين الدولية الأهلية ،بالاضافة المعهد التكنولوجي العالي ( فرع مطروح ) وكذلك و لأول مرة إنشاء أول نواة لجامعة الأزهر بمطروح تبدأ بكلية الدراسات الإسلامية للبنات وتبدأ بثلاث شُعب هى اللغة العربية والشريعة وأصول الدين ،مع تخصيص مساحة 15 فداناً بشارع على حميدة بعلم الروم لإنشاء فرع لجامعة الازهر ،إستجابة للإقبال الكبير من أبناء وبنات مطروح على التعليم الأزهرى بجانب توفير مزيد من الكوادر بالتنسيق مع عدد من الجامعات الأهلية والخاصة بالحصول على منح دراسية في تخصصات نادرة تحتاج إليها جهود التنمية بمطروح كالطب والهندسة والصيدلة والأسنان لخدمة أهالي المحافظة ، حيث بلغت عدد المنح الدراسية لأبناء مطروح خريجي الثانوية العامة بالجامعات خلال 4 سنوات 425 منحة ..منها 85 منحة دراسية جامعية هذا العام

متمنيا لجميع المكرمين التوفيق والسداد وأن تحقق مطروح بهم التنمية ، وتحتل المكانة التى تستحقها مع الإستغلال الأمثل لكافة إمكانياتها ومواردها . مشيرا أن مصر تحتاج منا إلى مزيد من الجهد والعرق وتضافر الجهود والسعى إلى العلم و العمل تماشيا و مبادرات السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء الإنسان ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

وقدم الدكتور عبد الله يادم في كلمته نيابة عن حاملى الماجيستير والدكتوراه خالص شكره وتقديره لمحافظ مطروح لجهوده المستمرة لتنمية المحافظة ودعمه للعلم والبحث العلمى وحرصه على الاحتفاء بأبنائه حاملى الماجيستير والدكتوراه بمطروح مشيرا أن العلم هو أساس تقدم الأمم والشعوب

كما تم خلال الاحتفالية تكريم عدد الجهات المشاركة في تدريب وتأهيل أبناء مطروح في إطار برنامج التعليم المزدوج للتعليم الفنى تقدبرا لجهودهم في تأهيل أبناء مطروح لسوق العمل