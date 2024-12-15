نائب رئيس هيئة الدواء يلتقي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

أكد نائب رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور أيمن الخطيب، على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي في مصر من حيث القدرات الرقابية والإمكانيات الصناعة، مشيرًا إلى النمو الملحوظ الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، والذي أسفر عن تحقيق مصر نسبة اكتفاء ذاتي من الأدوية بلغت 91.3% .



جاء ذلك خلال لقاء الخطيب اليوم /الأحد/ مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة والوفد المرافق له، وذلك في ختام جولتهم بعدد من مصانع الأدوية المصرية بمدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، حيث تمت مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية.



وأعرب الخطيب عن تطلع هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز التعاون مع الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء.



ومن جهته، أشاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بالتطور الكبير الذي تشهده علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية ومصر في مجال المستحضرات الطبية، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون الثنائي سيسهم بشكل إيجابي في دعم القطاع الدوائي بالبلدين الشقيقين.



ويأتي اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية في قطاع الدواء، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، وحرص مصر الدائم على تعزيز التعاون العربي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدواء المصرية، وبما يحقق أهداف التكامل العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدوائية بالمنطقة العربية.