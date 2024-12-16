الصحفيين تنظم رحلة لمسار العائلة المقدسة في المنيا

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن تنظيم رحلة إلى مدينة المنيا ومسارات العائلة المقدسة بالتعاون مع شركة مصر للسياحة، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر الجاري.

تتضمن الرحلة زيارة عدد من المعالم الأثرية والتاريخية، منها منطقة البهنسا، وجبل الطير، وتل العمارنة، وتونة الجبل، بالإضافة إلى منطقة بني حسن الأثرية وصالة عرض الفنان حسن الشرق.

يبلغ سعر الفرد للصحفي وأسرته 2250 جنيهًا بعد الخصم، شاملاً الإقامة في فندق "جويل" المطل على النيل، والانتقالات ذهابًا وعودة بأتوبيسات حديثة مكيفة، بالإضافة إلى وجبتي الإفطار والعشاء. كما يمكن دفع 50% من قيمة الاشتراك وتقسيط الباقي على 3 أشهر.

وتبدأ عملية الحجز اليوم الاثنين 16 ديسمبر بالدور الأول في النقابة.

يذكر أن البرنامج يتيح للأطفال من عمر 0 إلى 5 سنوات الإقامة مجانًا دون انتقالات أو وجبات، فيما يتم احتساب نفس سعر الفرد للأطفال من 5 إلى 12 عاما.

وتؤكد اللجنة أن الأسعار تشمل الانتقالات وتذاكر المزارات السياحية، مشيرة إلى توفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان تجربة مميزة للمشاركين.