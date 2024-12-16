كيف تختار شريك حياتك؟.. مودة يقدم خطوات عملية للمقبلين على الزواج

أكدت مي زايد، المدرب المعتمد لبرنامج "مودة"، أهمية وضع معايير دقيقة وواضحة لاختيار شريك الحياة، مشيرة إلى أن كتابة الاحتياجات والمواصفات الشخصية تساهم بشكل كبير في اتخاذ قرارات مدروسة.

وأوضحت زايد، خلال مشاركتها في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن الشباب المقبلين على الزواج يجب عليهم تدوين احتياجاتهم، مع تصنيفها إلى مميزات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وأخرى يمكن التنازل عنها، بالإضافة إلى عيوب يمكن التعايش معها، وأخرى لا يمكن القبول بها.

وأضافت زايد أن هذه الخطوة تساعد الأفراد على تقييم العلاقة بدقة ومعرفة مدى التوافق مع الطرف الآخر، موضحة أن معايير اختيار الشريك تختلف بين شخص وآخر وفقًا للاحتياجات والطموحات الشخصية.

وأشارت زايد إلى أن احتياجات الإنسان تتغير مع النضج، لافتة إلى أن البنات في سن العشرين قد يضعن أحلامًا واحتياجات تبدو أساسية في هذا العمر، لكنها قد تتغير مع مرور الوقت واكتساب المزيد من الخبرة. برنامج "مودة" يهدف إلى تمكين الشباب من فهم هذه التغيرات وبناء علاقات زوجية ناجحة ومستقرة.