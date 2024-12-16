محمد الشناوي: موجود لآخر يوم في عمري بالأهلي

قال محمد الشناوي قائد النادي الأهلي، إن المرحلة المقبلة مهمة للأهلي ونحتاج الجماهير اللقاء القادم أمام شباب بلوزداد لأن هدفنا هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا من أجل التواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2029.

وأضاف محمد الشناوي قائد النادي الأهلي في تصريحات خاصة عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2 ، حتي الآن أنا أشعر بصدمة كبيرة بسبب الخسارة من باتشوكا، ولكن ركلات الترجيح ملهاش كبير.

وتابع الشناوي: أحيي لاعبي الأهلي علي ما قدموه خلال المباراة واشكر الجماهير وأقول لهم أننا هدفنا المرحلة المقبلة ( نفرحكم) واعتذر للجميع .



وأردف الشناوي: احنا في الأهلي في نظام والمدير الفني هو من وضع ترتيب مسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا، ولدينا نظام في النادي الأهلي بيمشي علي الكبير والصغير سواء الشناوي أو إمام عاشور.

أما عن التجديد، فأجاب الشناوي: عمري ما همشي من النادي غير عن طريق إدارة النادي.. وأنا موجود لآخر يوم في عمري.

واختتم الشناوي: هدفنا أننا نصل لأبعد مدي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وتركيزنا الحالي في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري .