قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمواجهة الغش.. مقترح بعقد امتحانات الثانوية 2025 في الجامعات
أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية.. استثمار مضمون بأعلى فائدة
حكم التصحيح لـ الإمام من شخص خارج الصلاة
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
عيار 21 يتراجع رسميا الآن.. سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024
أصعب نوات الشتاء.. الفيضة الصغرى تصل آخر الأسبوع وهذا ما تفعله بالطقس
استقالة رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية
النواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
استمرار صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر
حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون عملًا إضافيًّا
محمد الشناوي: فيديو الخناقة مع جماهير الأهلي مقطوع
على متنها دبلوماسيون.. طائرة روسية تغادر قاعدة حميميم في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

محمد الشناوي: موجود لآخر يوم في عمري بالأهلي

الشناوي
الشناوي
كريم عاطف
×

قال محمد الشناوي قائد النادي الأهلي، إن المرحلة المقبلة مهمة للأهلي ونحتاج الجماهير اللقاء القادم أمام شباب بلوزداد لأن هدفنا هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا من أجل التواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2029.

وأضاف محمد الشناوي قائد النادي الأهلي في تصريحات خاصة عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2 ، حتي الآن أنا أشعر بصدمة كبيرة بسبب الخسارة من باتشوكا، ولكن ركلات الترجيح ملهاش كبير.

وتابع الشناوي: أحيي لاعبي الأهلي علي ما قدموه خلال المباراة واشكر الجماهير وأقول لهم أننا هدفنا المرحلة المقبلة ( نفرحكم) واعتذر للجميع .

وأردف الشناوي: احنا في الأهلي في نظام والمدير الفني هو من وضع ترتيب مسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا، ولدينا نظام في النادي الأهلي بيمشي علي الكبير والصغير سواء الشناوي أو إمام عاشور.

أما عن التجديد، فأجاب الشناوي: عمري ما همشي من النادي غير عن طريق إدارة النادي.. وأنا موجود لآخر يوم في عمري.

واختتم الشناوي: هدفنا أننا نصل لأبعد مدي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وتركيزنا الحالي في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري .

محمد الشناوي شباب بلوزداد باتشوكا دوري أبطال أفريقيا كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات يناير 2025

بعد قرار رفع الحد الأدنى رسميًا.. موعد صرف معاشات يناير 2025

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مع دخول العام الجديد .. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

مع قرب 2025.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية (عائد يصل 39%)

الدعم النقدي

حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها

حريق المنيل

مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بشارع المنيل في القاهرة

شقق الإسكان الاجتماعي .. آخر موعد للتقديم وأسعار وحدات سكن لكل المصريين 5

شقق الإسكان الاجتماعي.. آخر موعد للتقديم وأسعار وحدات سكن لكل المصريين

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر الدولار

الدولار يتراجع رسميًا الآن في البنوك.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية

صورة أرشيفية

استدعاء رئيس كوريا الجنوبية للتحقيق

صورة أرشيفية

للمرة الأولى.. البيتكوين تتخطى 105 آلاف دولار

بالصور

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار برشاقتها | صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل

ياسمين عبد العزيز في موقف محرج بسبب حقيبتها| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

يرقد من شهر في المستشفى.. مرض غامض يصيب ابن عمرو وهبة

عمرو وهبة
عمرو وهبة
عمرو وهبة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد