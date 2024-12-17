شاي بالنعناع.. مشروبات طبيعية لعلاج الكحة فورا

هناك عدة مشروبات طبيعية يمكن أن تساعد في تهدئة الكحة وفتح الشعب الهوائية، ومنها:

1. مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون

طريقة التحضير:

قم بغلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق.

أضف ملعقة صغيرة من العسل وعصير نصف ليمونة.



الفائدة:

الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة للحلق، والعسل يهدئ الكحة، والليمون غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة.

2. شاي النعناع

طريقة التحضير:

انقع أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق.



الفائدة:

يحتوي النعناع على المنثول الذي يساعد في تخفيف الاحتقان وفتح الشعب الهوائية.

3. شاي الكركم

طريقة التحضير:

أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الماء الساخن.

أضف القليل من الفلفل الأسود لتحسين الامتصاص، ويمكنك إضافة العسل لتحسين الطعم.



الفائدة:

الكركم يحتوي على مادة الكركومين التي تعمل كمضاد قوي للالتهابات وتساعد في تحسين التنفس.

4. مشروب اليانسون

طريقة التحضير:

اغلي ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب من الماء لمدة 5 دقائق، ثم قم بتصفيته.



الفائدة:

اليانسون مهدئ للكحة وفعال في توسيع الشعب الهوائية.

5. مشروب القرفة والعسل

طريقة التحضير:

امزج نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع كوب من الماء الساخن.

أضف ملعقة صغيرة من العسل.



الفائدة:

القرفة تحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد في تهدئة الكحة.

نصائح إضافية:

تناول كمية كافية من الماء لتجنب جفاف الحلق.

استنشاق بخار الماء مع الزيوت العطرية مثل زيت النعناع أو الأوكالبتوس قد يعزز من تأثير هذه المشروبات.



إذا استمرت الكحة لفترة طويلة أو كانت مصحوبة بأعراض شديدة، يُفضل استشارة الطبيب.