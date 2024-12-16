وزير الإنتاج الحربي: تطوير العنصر البشري وخطوط الإنتاج بالشركات لمواكبة التصنيع الحديث

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تطوير العنصر البشري و خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع الحديثة و البدء في خطوات جديدة لتعزيز القدرات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير محمد صلاح خلال جولته لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، أن متابعة مستجدات المشروعات التي تم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة و الانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات و الوحدات، لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.

زيادة الإنتاج وتحسين الأداء

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الحديث مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم، حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعملية التصنيع و كيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.