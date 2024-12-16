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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رياضة

ماركا الإسبانية: مهاجم ريال مدريد الأسبق على أعتاب القلعة الحمراء

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مفاوضات جادة تجري حالياً بين النادي الأهلي المصري والمهاجم الإسباني ماريانو دياز، الذي يعتبر أحد أبرز الأسماء التي ارتدت قميص ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

نهاية مشوار إسباني

بعد رحيله عن نادي إشبيلية، أصبح ماريانو دياز بلا نادٍ، مما جعله هدفاً للعديد من الأندية حول العالم، إلا أن الأهلي المصري يبدو الأقرب لحسم الصفقة، حيث يسعى لدعم خط هجومه بلاعب يتمتع بخبرة كبيرة في دوريات أوروبية قوية.

الاستعداد لكأس العالم للأندية 

ويسعي الأهلي لضم مهاجم قوي استعدادا لكأس العالم للأندية 2025 والذي من المتوقع أن يشهد مستوي تنافسي صعب للغاية.

ريال مدريد ماريانو دياز الأهلي كأس العالم للأندية إشبيلية

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