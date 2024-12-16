الخط الثالث للمترو يعلن توفير خدمة الواي فاي المجانية في ثماني محطات

أعلن الخط الأخضر الثالث لمترو القاهرة، الذي تديره شركة آر إي تي بي ديف للنقل كايرو تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، عن تقديم خدمة الواي فاي المجانية.

وتتوفر الخدمة الآن في ثماني محطات رئيسية، هي: العتبة، باب الشعرية، الجيش، العباسية، أرض المعارض، الاستاد، كلية البنات، والأهرام.

تأتي هذه المبادرة ضمن التزام الخط الأخضر الثالث بتحسين البنية التحتية لخدمات النقل العام وتوفير تجربة مريحة ومتكاملة للركاب.

وتعكس هذه الخطوة رؤية شركة آر إي تي بي ديف للنقل كايرو لتطوير وسائل النقل وتحويلها إلى جزء حيوي من الحياة اليومية، ليس فقط كوسيلة للتنقل، بل كمحور ثقافي يدعم المستخدمين في أداء مهامهم اليومية.