تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين.. وخسارة رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشراتها بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث حقق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 ارتفاعًا هامشيًا بدعم من صعود أسهم كبرى الشركات، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.260 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.08% ليغلق عند 30,799 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.05% ليصل إلى 37,978 نقطة.

سجل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي زيادة بنسبة 0.08% ليغلق عند 13,536 نقطة.

على النقيض، تراجع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.35% ليغلق عند 8,583 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.32% مسجلاً 11,739 نقطة.

سجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3,184 نقطة.

جاء هذا التباين في الأداء وسط ضغوط بيعية من المستثمرين الأفراد المصريين، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية والعربية إلى الشراء، مما ساهم في استقرار نسبي في أداء الأسهم القيادية.