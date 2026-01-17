قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإسراء والمعراج.. علي جمعة يكشف الحكمة من شقُّ صدر النبي ﷺ قبل الرحلة

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه لقد شُقَّ الصدرُ الشريفُ لسيدِ الخلق ﷺ مرتين؛ مرةً وهو في بني سعد عند مرضعته حليمة، ومرةً قبل الإسراء. 

وقيل إن شقَّ الصدر وقع ثلاث مرات؛ المرة الثالثة عند المبعث. عن ميسرة أنه قال: «متى وجبت لك النبوة يا رسول الله؟» فقال: «وآدمُ مُجَنْدَلٌ في طينته».

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه يُفسَّر شقُّ الصدر من قِبَل علماء المسلمين بأنه تهيئةٌ لهذا الطفل الوليد ليتحمل الجهد البليغ الذي سيواجهه.

 فقد كان قيامُ الليل فرضًا عليه، وليس نافلةً كما هو الحال في حقنا. وفي الصيام كان يصوم حتى يَصِلَ بين يومين، ويقول: «إنما أبيتُ عند ربي يطعمني ويسقيني».

واشار إلى أنه عند نزول الوحي كان إذا نزل عليه الوحي وهو على دابةٍ (جملٍ قوي) فإن الجمل كان يَنْخُ بسبب ما يحدث في جسده من تلقي الوحي. لذا كان شقُّ الصدر جزءًا من تهيئة هذا الجسد الشريف لهذه المهمات.

وفي بعض الروايات كان الهدف من شقِّ الصدر نزعَ نصيب الشيطان من قلبه. ويفهم البعض هذه العبارة على ظاهرها وكأن قلبَ رسول الله ﷺ كان فيه جزءٌ يتأثر بالشيطان، لكن أهلَ الله أوضحوا أن المعنى ليس كذلك. فقد كان قلبه ﷺ كله رحمةً، والجزء الذي نُزِع هو الرحمةُ التي قد يخصُّ بها الشيطان. فلو لم يُنزَع هذا الجزء لربما كان سيرحم الشيطان، فأخرج الله من قلبه الرحمةَ لمن لم يرحمه الله.

وفي التراث الإسلامي إشاراتٌ تدعم هذا المعنى؛ فقد رُوي أن موسى عليه السلام لقي إبليس فقال له: «يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليمًا، وأنا خلقٌ من خلق الله أذنبتُ وأريد أن أتوب، فاشفع لي إلى ربي أن يتوب علي». فقال موسى: «نعم». فلما صعد موسى الجبل وكلم ربه عز وجل وأراد النزول قال له ربه: «أدِّ الأمانة». فقال موسى: «يا رب، عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه». فأوحى الله تعالى إلى موسى: «يا موسى، قد قضيتُ حاجتك، مُرْه أن يسجد لقبر آدم حتى يُتاب عليه». فلقي موسى إبليس فقال له: «قد قضيتُ حاجتك، أُمرتَ أن تسجد لقبر آدم حتى يُتاب عليك». فغضب واستكبر وقال: «لم أسجد له حيًّا، أسجد له ميتًا!» [إحياء علوم الدين]

{إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ}. إذًا كان قلبُ سيدنا النبي ﷺ الرحيم قد يتصرف كذلك، فنزعوا منه نصيبَ رحمته لإبليس، وبقي قلبُه كله رحمةً باستثناء ما يخص إبليس؛ فكان قلبه ﷺ كاملًا مكمَّلًا.

وكان لشقِّ الصدر فوائدُ كثيرة، منها طهارتُه ﷺ ظاهرًا وباطنًا؛ فكان ﷺ طاهرًا بكُلِّه: عرقُه طاهرٌ، ودمعُه طاهرٌ، ودمُه طاهرٌ، كله طاهرٌ، وهكذا كان شأنُ الأنبياء.

وقد حدث شقُّ الصدر مرةً أخرى تهيئةً لسيدنا النبي ﷺ لهذا الحدث الجلل، #الإسراء_والمعراج، لأنه سيخترق السماء؛ واختراقُ السماء لا يتناسب مع الجسد البشري دون إعدادٍ خاص. سيرقى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى البيت المعمور، ثم إلى العرش. وهذا أمرٌ لا يتحمله البشرُ المعتاد قبل التهيئة.

فكان لا بد من تهيئة ذلك الجسد الشريف لهذا الحدث العظيم. فجاءت الملائكة وشقَّت صدره الشريف كما حدث وهو صغير، تهيئةً لتلقي الوحي وللنبوة.

ويقول بعض الماديين إنه لا يمكن لأحدٍ أن يرقى في السماء بهذا الجسد دون تجهيزاتٍ خاصة للوقاية من الضغط. هناك مرضٌ يُسمى «مرض الصندوق»، وهو أن يعرق الإنسان دمًا عند الصعود في السماء دون تهيئةٍ أو تجهيزات. لذلك كان لا بد من تهيئة هذا الجسم الشريف المنيف لهذه الرحلة العجيبة التي تتطلب استعدادًا استثنائيًا.

الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج شق صدر النبي مرتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

ترشيحاتنا

دلال عبد العزيز

فى ذكراها.. قصة زواج دلال عبد العزيز وسمير غانم ووصيتها

ويجز وزوجته

نيللي كريم تهنيء ويجز ونور العزاوي بالزواج| ماذا قالت؟

رضوى الشربيني

سوبر مان.. رضوى الشربيني تكشف مواصفاتها لفتى الأحلام

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد