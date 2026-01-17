فاروق حسني: مصر تواجه فقرًا إبداعيًا.. وحان الوقت لمشروع ثقافي ضخم

قال الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن المشهد الثقافي المصري يعاني من قصور إبداعي حقيقي، وليس مجرد مسألة رقابة ذاتية، مشددًا على أن الإبداع في مصر محدود ويصل إلى حدود الفقر الثقافي.

نقص التعليم الثقافي

وأوضح حسني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد» أن هذا القصور يرجع أساسًا إلى نقص التعليم الثقافي منذ الطفولة وفي المدارس، مؤكدًا أن إعداد جيل قادر على الإبداع الحقيقي يتطلب جهدًا ضخمًا ومشروعًا طويل الأمد.

وأضاف: «مشكلتنا ليست في وزارة الثقافة، بل في الثقافة نفسها، وهناك تراجع واضح في المشهد الثقافي المصري».

وشدد على ضرورة وجود مشروع ثقافي ضخم تتبناه الدولة والرئيس شخصيًا، ليمنح الثقافة المصرية شكلًا مميزًا وملامح واضحة، تمامًا كما تمتلك الدول الأخرى مشروعاتها الصناعية والبنية التحتية.

تبني سياسات واستراتيجيات واضحة

وأكد فاروق حسني أن الثقافة هي التي تميز الشعوب عن بعضها البعض، داعيًا إلى تبني سياسات واستراتيجيات واضحة لدعم الإبداع وتنمية الموهوبين، لضمان مستقبل ثقافي قوي ينعكس إيجابيًا على المجتمع بأسره.