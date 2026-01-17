انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا حيث أعلن مراسلها، أن الجيش السوري ينتشر داخل مدينة دير حافر وفرق الهندسة تعمل على تفكيك وإزالة الألغام.

ولفت إلى انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.

ووجه الجيش السوري، حديثه للمواطنين، قائلا: نهيب بالمدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات بريف حلب الشرقي لحين الانتهاء من تأمينها وإزالة الألغام والمخلفات الحربية منها.

وأهابت هيئة العمليات في الجيش السوري بالمدنيين، عدم الدخول إلى منطقة العمليات المحددة مسبقا بريف حلب الشرقي، مضيفة أنها سنعمل على إزالة الألغام والمخلفات الحربية من المنطقة المحددة.