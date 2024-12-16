زيزو يخطف الأضواء في حفل جوائز كاف 2024

خطف اللاعب المصري أحمد مصطفى زيزو الأضواء خلال ظهوره الأول في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب وسط توقعات بنصيب كبير للكرة المصرية من الجوائز التي يتنافس عليها الأندية واللاعبون والمنتخبات الكبرى.

حفل جوائز كاف

وتقام مساء اليوم، الإثنين، فعاليات حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024، الذي يقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في مدينة مراكش المغربية، للمرة الثانية على التوالي.

ويشهد الحفل هذا العام منافسة قوية للمصريين، حيث تُمنح الجوائز في عدة فئات تشمل أفضل لاعب داخل القارة، أفضل هدف، وأفضل نادٍ، بمشاركة واسعة من اللاعبين المصريين والأندية الكبرى.