أشرف حكيمي يصل حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا

وصل المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي منذ قليل، إلي مقر حفل توزيع جوائز الأفضل المقام من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

حفل جوائز كاف

وتقام مساء اليوم، الإثنين، فعاليات حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024، الذي يقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في مدينة مراكش المغربية، للمرة الثانية على التوالي.

ويشهد الحفل هذا العام منافسة قوية للمصريين، حيث تُمنح الجوائز في عدة فئات تشمل أفضل لاعب داخل القارة، أفضل هدف، وأفضل نادٍ، بمشاركة واسعة من اللاعبين المصريين والأندية الكبرى.