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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: لقاء الرئيس السيسي برجال الصحافة تأكيد على الشفافية الكاملة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان
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أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس السيسي بعض من رجالات الصحافة المصرية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لمواصلة توضيح الحقائق للرأي العام بخصوص أوضاع الوطن المستقرة الامنة والاضطرابات في المنطقة.

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إن لقاء الرئيس السيسي مع عدد من الصحفيين والإعلاميين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب في غزة، حيث أكد الرئيس السيسي على الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل، علاوة على التطورات في سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الصومال، واليمن، والجهود المصرية لتسوية تلك الأزمات.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية ما تم طرحه خلال لقاء الرئيس السيسي برجال الصحافة، ما يؤكد على تبني منهج الشفافية التامة ازاء كافة القضايا واحاطة الراي العام بها.

ولفت إلى تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الأمن المائي لمصر، واصفًا إياه بأنه "مسألة وجود"، مع التأكيد على استمرار العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية، وتأكيده كذلك على قوة جاهزية الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة، لمواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية. وأكد أن الوحدة الوطنية وتماسك الشعب هما العامل الأساسي في الحفاظ على استقرار الدولة.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن مصر تعيش أزهى عصور الشفافية والتكاتف الشعبي والاصطفاف وراء قيادة سياسية حكيمة جنبتها المخاطر والأزمات طوال سنوات.
 

مجلس النواب النائب مدحت الكمار لقاء الرئيس السيسي رئيس الهيئة العامة للاستعلاما أوضاع الوطن

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