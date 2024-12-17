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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة من رينو في السوق السعودي .. بهذا السعر

رينو سيمبول
رينو سيمبول
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يضم السوق السعودي للسيارات مجموعة كبيرة من إصدارات العلامة الفرنسية رينو، والتي تتنوع بحسب الموديلات والتصميمات الداخلية والخارجية، إلى جانب عامل السعر والقدرات الفنية والتقنية، وتعد السيارة سيمبول والتي تنتمي إلى فئة السيدان، واحدة من أبرز سيارات الفئة الاقتصادية المقدمة من رينو بالسوق السعودي.

محرك السيارة رينو سيمبول

 

تأتي السيارة رينو سيمبول بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 102 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

 رينو سيمبول

تسارع واستهلاك الوقود للسيارة رينو سيمبول 

 

تتسارع السيارة رينو سيمبول من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.4 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية تقدر بحوالي 100 كيلومتر.

 رينو سيمبول

قياسات السيارة رينو سيمبول 

 

تأتي السيارة رينو سيمبول بنسبة طول كلي قدرها 4.354 م، ونسبة عرض بلغت 1.994 م، وبارتفاع كلي يقدر بـ 1.529 م، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول كلي 2.635 م، وتظهر السيارة مفهوم رباعي الأبواب، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 510 لترات، وشبكة أمامية باللون الأسود، مع مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم.

 رينو سيمبول

ابرز تجهيزات السيارة رينو سيمبول 

تضم السيارة رينو سيمبول فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية، زجاج كهربائي، قفل مركزي، مقاعد من القماش، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، بلوتوث، تحكم صوتي من عجلة القيادة، مدخل USB، عرض درجات الحرارة، ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

سعر السيارة رينو سيمبول في السوق السعودي 

تقدم سيارة رينو سيمبول 2025 بسعر يبلغ 50.375 ريالا.

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