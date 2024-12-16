نعلم كيف تسير الأمور.. تعليق مثير من زيزو على عدم فوزه بالكاف

علق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك على عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا.

ونشر زيزو من خلال حسابه الشخصي إنستجرام: "إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحدي جديد، شكرًا على دعمكم، فنحن جميعًا نعلم كيف تسير الأمور في الكاف ، شكرًا للعائلة والأصدقاء والداعمين، نحبكم جميعًا



توج الجنوب أفريقي رونوين ويليامز، حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي، بجائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2024، في حفل توزيع الجوائز الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، اليوم الإثنين.

وحصد ويليامز جائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2024، بعد التفوق على منافسيه أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحسين الشحات، جناح الأهلي.