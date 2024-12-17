مصر تدرس سفر قطع أثرية في بينالي الفنون الإسلامية بجدة

ناقش وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، إمكانية مشاركة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة السياحة والآثار بقطع أثرية في بينالي الفنون الإسلامية الذي سيُقام في مدينة جدة بالمملكة.

جاء ذلك خلال لقائه الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقاقة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة، والوفد المرافق لهم، خلال زيارتهم الرسمية الحالية لمصر، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

يذكر أن بينالي الفنون الإسلامية 2025،الوحيد المخصص لفنون الحضارة الإسلامية والذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية، توليفة متناغمة بين القطع الأثرية التاريخية والأعمال الفنية المعاصرة.

وكانت قدأعلنت مؤسسة بينالي الدرعية عن اختيار "وما بينهما" عنواناً للنسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية، والذي سيفتح أبوابه للزوار من 25 يناير حتى 25 مايو 2025 في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، البوابة الرئيسية لعبور ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج والعمرة في بيت الله الحرام.

