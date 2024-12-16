اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بجائزة الإنجاز المتميز لعام 2024

قدم المهندس ياسر إداريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، خالص التهاني القلبية، إلى الرئيس السيسي؛ على تكريمه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، ومنحه أرفع جائزة للاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024.

وتسلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، الإثنين، الجائزة نيابة عن الرئيس السيسي.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن الرئيس السيسي يدعم بقوة الرياضة المصرية ويساهم بجهوده في الارتقاء بالرياضة المصرية والعربية والأفريقية.

وأضاف أن الاتحاد الافريقي لمس الدور الحيوي لرئيس الجمهورية الذى يستحق أرفع الأوسمة تقديراً للجهود المتميزة له والمساهمة الواسعة في تطويره لنمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.

كما ساهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بكافة الالعاب الاوليمبية وكذلك البارالمبية.