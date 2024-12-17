قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة
لقطات من افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا
رسم خريطة للمقبرة.. محمود سعد: نبيل الحلفاوي رسم خريطة لمقبرته
خبيرة التارو: محمد صلاح مستمر مع ليفربول وسيكون آخر عقد له
كان عنده سرطان.. محمود سعد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي
موسكو: نراقب عن كثب تطور الوضع في سوريا
ترامب: استخدام أوكرانيا للصواريخ الغربية في ضرب روسيا غباء
هل غياب الزوج للعمل أو سفره يؤثر سلبا على الأسرة؟.. أمينة الفتوى تجيب
النشرة الجوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد (إليكم درجات الحرارة)
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض
بيان عاجل للداخلية العراقية حول حقيقة وجود ماهر الأسد على أراضيه
تطورات الحالة الصحية لـ تيسير فهمي بعد إصابتها بمتحور كورونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

بحضور السفير الكوري بالقاهرة.. انطلاق مسابقة التحدث بالكورية بألسن عين شمس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي
×

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، هونج جين أول، السفير الكوري بالقاهرة، قبيل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة عشر من مسابقة التحدث باللغة الكورية في الشرق الأوسط، والتي تستضيفها كلية الألسن بجامعة عين شمس.

وأكدت سلوى رشاد، عميد الكلية والمشرف على القسم، العمل على تقديم يوم ثقافي تحتفل به كوريا ومصر، خاصة وأن المسابقة تعد الحدث الأكبر لطلاب اللغة الكورية لإظهار مواهبهم و تمكنهم من اللغة الكورية، والتبادل الثقافي بين البلدين هو انجاز يجب دعمه لأنه يؤثر في مختلف المجالات الحياتية والعام الحالي يشهد القسم تخرج الدفعة ال ١٦ من طلاب قسم اللغة الكورية وتقديم خريجين متميزين لسوق العمل.

وأكدت أن التعاون المستمر بين الكلية والسفارة على مدار سنوات يأتى من حرص إدارة الكلية بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة على لنشر الثقافة الكورية بين الطلاب المصريين ورفع درجة وعي الطلاب بالثقافة الكورية.

وأشادت مجهودات السفارة في توفير مسابقات بجانب الكتب والمراجع التى تتيحها لدارسي اللغة الكورية لرفع مستوى جودة متحدثي الكورية من طلاب الكلية، مشيرة إلى أن المسابقة حتى دورتها الثالثة عشرة عام ٢٠١٩ لا تقتصر فقط على مصر، ولكنها استضافت الطلبة الدارسين للغة الكورية من الأردن، والإمارات، والمغرب، وتونس، وأثيوبيا، وكينيا والعديد من الدول الأخرى؛ ليتنافسوا سويا عارضين مهاراتهم في التحدث باللغة الكورية.

كما أشار هونج جين أول، السفير الكوري بالقاهرة   إلى أن  التعاون السابق والمستمر أتى بثماره من خريجين يعملون في العديد من الشركات الكورية وغيرها من المجالات الثقافية التي تثري العلاقات بين البلدين. 
مؤكدًا أن جمهورية كوريا الجنوبية تعتبر شيركًا هامًا للشرق الأوسط ومصر، بما يعزز فكرة ان هناك حاجه لتعاون كثير في المجال الثقافي والتبادل الانساني .

واستطرد حديثة مشيرًا إلى أن الثقافة والتبادل الانساني يعتبر جسرًا يصل العلاقات بين البلدين، لتحقيق علاقات قوية بين البلدين، ولا يقف الأمر عند الاقتصاد فقط؛ بل هناك حاجة اكثر للتعاون في مجال الثقافة والتبادل الانساني .

قدم طلاب القسم عروض متنوعة باللغة الكورية وتنوعت موضوعاتهم ما بين تجاربهم المختلفة أثناء تعلمهم اللغة الكورية وتجاربهم المتنوعة التي غيرت وأثرت في حياتهم.

جامعة عين شمس السفير الكوري بالقاهرة كلية الألسن كلية الألسن بجامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاشات

بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

سمية الألفي مع زوجها والفيشاوي

بعد جدل ارتباطها بـ الفيشاوي.. سمية الألفي تؤدي العمرة مع زوجها

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

أموال

القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه

مدحت شلبي

الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية لعام 2025

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

أجهزة وزارة الداخلية في الطقس السيء

تحذيرات من حالة الطقس.. رسالة وزارة الداخلية بشأن المنخفض الجوي| تفاصيل

esim

طريقة تحويل خطك إلى esim بأبسط الخطوات

ترشيحاتنا

وزيرالشباب والرياضة

وزير الرياضة يشكر المملكة المغربية على حسن استضافة احتفالية الكاف 2024

زيزو

رسائل دعم من نجوم الزمالك لزيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا

السيسي

اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بجائزة الإنجاز المتميز لعام 2024

بالصور

فيديو يحصد الملايين.. عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها.. ما السبب؟.. شاهد

فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد

ناقد موضة: نادين نجيم لوحة نابضة بالحياة في إطلالتها الأخير.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. ماذا قال؟

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

ياسمين صبري بإطلالة رياضية وجسد أكثر رشاقة ونحافة |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد