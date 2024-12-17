عادل طعيمة: خسارة زيزو للأفضل في أفريقيا ليس لها علاقة بالبطولات

قال عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، إن خسارة أحمد زيزو نجم الزمالك لجائزة الأفضل في أفريقيا ليس لها علاقة بالأرقام والبطولات.

وتابع عادل طعيمة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور:"تتويج الجنوب أفريقي ويليامز على جائزتين من كاف يثير علامات الاستفهام".

وعن نادي الزمالك قال طعيمة :"اختيار جروس لتدريب الزمالك قرار موفق من مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب، جروس بحاجة لتدعيمات في أكثر من مركز يناير المقبل".

واستطرد:" جروس على دراية كاملة باللاعبين والأجواء في الدوري المصري وأفريقيا".

واختتم:" المصري فشل في مجاراة الزمالك وأحمد مجدي أدار المباراة بشكل رائع ونجح في الحصول على ثلاث نقاط هامة للفريق في مشوار الكونفدرالية".