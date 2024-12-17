أمير هشام: زيزو كانت لديه تأكيدات بفوزه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن تتويج الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في قارة إفريقيا أمر منطقي، لأنه الفريق المُتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهي البطولة الأهم على مستوى الأندية داخل القارة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "البعض طرح سؤال حول أسباب سفر أحمد زيزو إلى المغرب، ويجب ألا يصدق مسئولو أي نادٍ للأخبار المنتشرة، خصوصا أن الكاف دائما مصادره مبهمة، كنت أتمنى آلا يسافر زيزو وحسين لبيب إلا في حالة تأكدهما من الفوز بالجوائز سواء أفضل نادٍ داخل القارة أو أحسن لاعب".

وأضاف: "ليس أمر جيدًا أن يسافر رئيس نادي الزمالك في المغرب دون التتويج بجائزة ونفس الأمر ينطبق على زيزو، هناك أمور غير منطقية في جوائز الكاف، والدعوات ذهبت لجميع المرشحين في الجوائز".

وأكمل: "زيزو كان لديه ثقة بنسبة 90% أنه سيفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، ولا أعرف من أين علم بذلك، وكيف تأكد من فوزه بالجائزة".

وزاد: "حسين الشحات حصل على معلومة مؤكدة من داخل الكاف، بأنه لن يتوج بالجائزة، ولذلك لم يتواجد في المغرب".

وأتم: "الشحات وزيزو كان لهما مساهمات جيدة مع الأهلي والزمالك، وهارد لك للثنائي، ونبارك للأهلي فوزه بجائزة أفضل نادٍ داخل القارة".