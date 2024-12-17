أمير هشام: الأهلي لم يدرس فكرة ضم دياز.. وبغداد مطروح في حالة واحدة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي لم يدرس فكرة التعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد السابق، خصوصًا أن اللاعب بعيدًا عن مستواه منذ فترة طويلة، ولم ينتقل لأي نادٍ منذ رحيله عن اشبيلية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "الأهلي لا يحتاج لنوعية اللاعبين مثل موديست مجددًا، الفريق يحتاج لعناصر لديها الشغف لتقديم الإضافة المطلوبة للفريق فنيًا".

وأضاف: "التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مطروح هو فكرة مطروحة داخل الأهلي، في حالة أن النادي لم ينجح في التعاقد مع مهاجم مميز، وقتها من الممكن ضم اللاعب فترة كأس العالم للأندية فقط".

وأكمل: "الأهلي لن يتعاقد مع أي لاعب عالمي، لكن النادي سيحاول جلب لاعبين بكواليتي جيد".