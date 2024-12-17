الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادث إطلاق النار داخل مدرسة في ويسكونسن

أدى إطلاق نار في مدرسة مسيحية في ماديسون بولاية ويسكونسن، الاثنين، إلى مقتل طالب مراهق ومعلم وإصابة عدد آخر، ما أدى إلى إعلان الحداد لدى المجتمع الديني الصغير قبل اجراء إغلاق المدرسة بمناسبة عيد الميلاد.

وقال شون بارنز، رئيس شرطة ماديسون، إن الشرطة هرعت إلى مدرسة 'أبوندانت لايف كريستيان' قبل الساعة 11 صباحًا يوم الاثنين ردًا على تقارير عن وجود مطلق نار نشط.

وبالإضافة إلى القتيلين، أصيب ستة آخرون، بحسب الشرطة، من بينهم طالبان مصابان بجروح تهدد حياتهما وحالتهما حرجة. وقال بارنز إن مدرسًا وطالبين آخرين أصيبوا بجروح غير مهددة للحياة.

كما تم العثور على المشتبه به في إطلاق النار، وهو طالب مراهق، ميتا في مكان الحادث، وفقا لقائد الشرطة. وقال مصدر في إنفاذ القانون لشبكة CNN إن المشتبه به كانت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا ويعتقد أنها توفيت متأثرة بجراحها التي أصابتها بطلق ناري.

وعقدت الشرطة مؤتمرا صحفيا آخر وقال رئيس الشرطة إنهم يأملون في مشاركة المزيد من المعلومات حول المشتبه به.

واضاف “اليوم هو حقًا يوم حزين لماديسون ولبلدنا. وقال بارنز خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من يوم الاثنين: “إنه يوم أعتقد أنه سيعيش في أذهاننا الجماعية لفترة طويلة جدًا جدًا”.

والآن، تقوم سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية بتمشيط مسرح الجريمة، والعمل على الكشف عن دوافع المشتبه به والاستعداد لدعم مجتمع المدرسة الحزين حيث يجدون أنفسهم في قلب مأساة أمريكية واضحة.

يعد الهجوم على Abundant Life هو حادث إطلاق النار رقم 83 على الأقل في عام 2024، وهو ما يتجاوز عام 2023 بالنسبة لمعظم حوادث إطلاق النار في المدارس في عام واحد منذ أن بدأت CNN في تتبع مثل هذه حوادث إطلاق النار في عام 2008.

نشرت الحياة الوفيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لتطلب من الجمهور 'الصلاة من أجل عائلة تشالنجر' وهم يتصارعون مع الهجوم.

وقال عمدة المدينة ساتيا رودس كونواي يوم الاثنين في مؤتمر صحفي: “كنت أتمنى ألا يأتي هذا اليوم أبدًا في ماديسون”. ‘إنه ليس شيئًا يرغب أي عمدة، أو رئيس إطفاء، أو قائد شرطة، أو أي شخص في منصب عام في التعامل معه.’

كيف تم إطلاق النار والرد

قبل ساعات فقط من بدء إطلاق النار، تدفق الطلاب من رياض الأطفال إلى المدرسة الثانوية إلى حرم المدرسة الذي تبلغ مساحته 28 فدانًا للجلوس خلال الأسبوع الأخير من الفصول الدراسية قبل عطلة عيد الميلاد. كان لديهم أسبوع من الاحتفالات يتطلعون إليه، بما في ذلك حفلة موسيقية في العطلة ويوم عيد الميلاد القبيح، وفقًا لموقع المدرسة على الإنترنت.

وقالت الشرطة إن المشتبه به في إطلاق النار دخل المدرسة في بداية اليوم مع بقية الطلاب.

وفي آخر تحديث لها، قالت الشرطة إن طالبين، تم نقلهما إلى المستشفيات المحلية مع أربعة أشخاص آخرين بعد إطلاق النار يوم الاثنين في مدرسة مسيحية خاصة في ماديسون بولاية ويسكونسن، يعانيان من إصابات تهدد حياتهما وهما في حالة حرجة.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن طالبًا ومعلمًا قُتلا وأصيب آخرون في إطلاق النار الذي اندلع قبل الساعة 11 صباحًا بقليل في مدرسة الحياة المسيحية الوفيرة. وقُتل مطلق النار المشتبه به أيضًا، وفقًا لرئيس الشرطة شون بارنز.

هذا الهجوم هو على الأقل حادث إطلاق النار رقم 83 في المدرسة لعام 2024، متجاوزًا 2023 لمعظم حوادث إطلاق النار في المدارس في عام واحد منذ أن بدأت CNN في تتبع مثل هذه حوادث إطلاق النار في عام 2008.