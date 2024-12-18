قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خسارة جائزة أفضل لاعب إفريقي|«الغندور»: لا أفهم سبب تقليل البعض من «زيزو»
استقالة جديدة بالحكومة الكندية وسط تأزم الموقف السياسي لجستن ترودو
سبوتنيك: تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق ريف دمشق
يوفنتوس يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه على كالياري 4-0
هل السخرية بالآخرين من الكبائر؟.. تعرضك لـ 16 مصيبة فاحذرها
رشيد مشهراوي: أحضر لأفلام وثائقية جديدة والتصوير فى غزة |خاص
الرقية الشرعية مكتوبة كاملة.. أرقي نفسك من العين والحسد والسحر في دقائق
الزمالك يرفض رحيل «عبدالمجيد».. و«عبدالواحد» يبلغه بتعديل عقده
شبه نهائي .. «زيزو» يقترب من التجديد للزمالك بهذه القيمة
خبير: استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في زيادة الإنتاجية الحيوانية
الأكاديمية العربية للنقل البحري تكشف حقيقة رفع علم المثليين بالقرب من فرع شيراتون القاهرة
مقتـ.ـل وإصابة مئات الجنود الكوريين الشماليين في معارك بمدينة كورسك الروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

فتح باب التقديم لخريجي قسم الجغرافيا للتدريب المجاني في يناير 2025

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
×

  أعلن وزير العمل محمد جبران،، فتح باب التقديم على دورات تدريبية بالمجان لخريجي كليات الآداب قسم الجغرافيا بجميع المحافظات، من أول يناير 2025 ، ولمدة 15 يوما ، وذلك في جامعة بدر بالقاهرة، للتدريب على أحدث أجهزة القياس، والاستشعار عن البعد، للعمل في مهنة "مَسّاح عام "، للتماشي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي .


وأوضح الوزير - في بيان - أن هذه المنحة من الوزارة تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين "الوزارة " و"جامعة بدر"، مؤكدا أن تنفيذ هذا البروتوكول يأتي في إطار استمرار الوزارة في تطبيق منظومة التدريب المهني، على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الشركاء، بهدف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيحصل الخريجون على شهادة معتمدة من الوزارة والجامعة، منوها بأن التقديم على هذا اللينك: https://trmom.manpower.gov.eg/CouresForDono/Index?Id=6 ، ويبدأ من أول يناير 2025 ،ولمدة 15 يوما ،مع إحضار صورة شهادة التخرج "الليسانس"، والبطاقة الشخصية ،عند المقابلة. 

المحافظات كليات الآداب وزير العمل محمد جبران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 هدايا من العيار الثقيل.. بشري سارة من الحكومة للمواطنين بداية 2025

الحد الأقصى للسحب اليومي

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وانستاباي بعد قرار المركزي الأخير

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي | قرارات نهائية بشأن "مواعيد ونظام التقييم"

تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بأسيوط

ادعولهم بالرحمة.. الصور الأولى لضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

كولر

رحيل 3 لاعبين عن الأهلى بأمر مارسيل كولر.. من هم؟

حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بأسيوط

مصرع 13 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بأسيوط |شاهد

كولر و كهربا

كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان.. فما السبب

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

افتتاح الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق

أخبار محافظة المنيا.. رئيس الجامعة يفتتح الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق والقانون العرب..والمحافظ يبحث التجهيزات النهائية لافتتاح السوق الحضاري الجديد بماقوسة

انشطة باسوان

أخبار أسوان في 24 ساعة.. تكريم المعلم المثالى ومتابعة لملفات التقنين والتصالح

حملات امنية

أخبار القليوبية| إحالة المتهمين بإنهاء حياة سائق للمفتى.. ووفاة طبيب خلال لعب كرة القدم

بالصور

اقترب على نصف المليون.. سعر خيالي لفستان نور الغندور من باريس|شاهد

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ماذا يحدث عند شرب الزنجبيل في الشتاء؟.. وطرق مختلفة لتحضيره

فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن

كن أول من يشاهد سيارة BMW M3 موديل 2028

BMW M3 2028
BMW M3 2028
BMW M3 2028

نصائح هامة للتصدي للابتزاز العاطفي.. تعرف على أسبابه وأبرز أنواعه

الابتزاز العاطفي
الابتزاز العاطفي
الابتزاز العاطفي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

مرض منى فاروق

غيبوبة وشلل في المعدة.. وضع الفنانة منى فاروق على أجهزة تنفس صناعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد