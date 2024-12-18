فتح باب التقديم لخريجي قسم الجغرافيا للتدريب المجاني في يناير 2025

أعلن وزير العمل محمد جبران،، فتح باب التقديم على دورات تدريبية بالمجان لخريجي كليات الآداب قسم الجغرافيا بجميع المحافظات، من أول يناير 2025 ، ولمدة 15 يوما ، وذلك في جامعة بدر بالقاهرة، للتدريب على أحدث أجهزة القياس، والاستشعار عن البعد، للعمل في مهنة "مَسّاح عام "، للتماشي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي .



وأوضح الوزير - في بيان - أن هذه المنحة من الوزارة تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين "الوزارة " و"جامعة بدر"، مؤكدا أن تنفيذ هذا البروتوكول يأتي في إطار استمرار الوزارة في تطبيق منظومة التدريب المهني، على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الشركاء، بهدف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيحصل الخريجون على شهادة معتمدة من الوزارة والجامعة، منوها بأن التقديم على هذا اللينك: https://trmom.manpower.gov.eg/CouresForDono/Index?Id=6 ، ويبدأ من أول يناير 2025 ،ولمدة 15 يوما ،مع إحضار صورة شهادة التخرج "الليسانس"، والبطاقة الشخصية ،عند المقابلة.