قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال جولته بالغربية.. وزير التعليم يحضر حصة دراسات ويشيد برسم الخرائط بالكشاكيل
حكم عدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ|فيديو
صدقة الستر.. اغتنمها في الشتاء يفتح الله لك الأبواب من حيث لا تحتسب
للمرة الأولى.. عملة بيتكوين تتخطى الـ107 آلاف دولار
في جولته بالغربية.. وزير التعليم للطلاب: أنتم أبناء وقادة المستقبل وبناة الوطن
وزير الاستثمار يستعرض خطط الوزارة لجذب الاستثمارات أمام مجلس النواب
رئيس هيئة الشراء الموحد: نتفاوض على تصنيع الأنسولين في مصر من 4 سنوات
موعد صرف معاشات يناير 2025 .. القيمة والفئات المستحقة
مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين في غزة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024| فيديو
49 علامة تجارية.. 5 معلومات تهمك عن معرض «نبيو» لـ الذهب 2024
هل يجوز قراءة سورة يس أثناء دفن الميت.. دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد
×

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.

وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسئوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.

وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

وأشار «الخطيب» إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.

الخارجية مجلس النواب وزير الاستثمار الاستثمار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد على منطقتين في مصر

النشرة الجوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد (إليكم درجات الحرارة)

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

النادى الاهلي ومرتضي منصور

تعليق مرتضى منصور على فوز الأهلي وخسارة زيزو في جوائز إفريقيا

ابن ضحية شقة المنيل

الناجي الوحيد.. ابن «نهير» ضحية شقة المنيل: كل حاجة حلوة راحت| فيديو

حريق شقة المنيل

بعد فاجعة شقة المنيل.. روشتة كاملة للحماية من الماس الكهربائي

نبيل الحلفاوي

كان عنده سرطان.. محمود سعد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

مصطفى العش

في صفقة تبادلية.. نجم دفاع زد يقترب من الأهلي

عمرو سعد ونبيل الحلفاوي

رسم خريطة لقبره.. محمود سعد يكشف مفاجآت عن الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

ترشيحاتنا

الجنة والنار

عملان يفتحان لك أبواب الجنة ويبعدانك عن النار.. تعرف عليهما الآن

القمل في المنام

هل رؤية القمل في المنام رزق وخير أم شر ودين؟.. انتبه لـ17 حقيقة

هل سورة ق تعالج القرين

هل سورة ق تعالج القرين والجن وتضعفه؟.. انتبه لـ10 حقائق وأسرار

بالصور

بأقل من 20 جنيها.. 6 وصفات طبيعية فعالة ومجربة لعلاج الكوليسترول

بأقل من 20 جنية.. 6 وصفات طبيعية لعلاج الكوليسترول حلول فعالة ومجربة
بأقل من 20 جنية.. 6 وصفات طبيعية لعلاج الكوليسترول حلول فعالة ومجربة
بأقل من 20 جنية.. 6 وصفات طبيعية لعلاج الكوليسترول حلول فعالة ومجربة

كتبها قبل وفاته.. وصفة هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر بـ30 جنيهًا فقط

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

تعرف على موعد عرض الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul

Better Call Saul
Better Call Saul
Better Call Saul

يانيس تيما لاعب كرة السلة عثر عليه ميتًا بعد انفصاله عن زوجته| القصة الكاملة

لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا
لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا
لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد