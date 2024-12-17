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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

المطرب المقنع.. تووليت يثير الجدل بحصوله على تصريح نقابة الموسيقيين

تووليت
تووليت
أحمد إبراهيم
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تصدر اسم المطرب المقنع "تووليت" ليشعل محركات البحث بعد أن تم تكريمه في بيلبورد عربية وحصوله أخيرًا على تصريح من نقابة المهن الموسيقية بمزاولة الغناء. 

ورغم إصراره على الظهور في حفلاته مرتديًا قناعًا، مما يحافظ على غموض هويته، أثار هذا الظهور العديد من التساؤلات، أبرزها من المطرب الشعبي طارق عبدالحليم الذي عبّر عن استيائه من منح "توو ليت" التصريح.

 وقال عبدالحليم في تصريحات صحفية له : "لو كنت نقيبًا للموسيقيين، لما وافقت على منح تصريح لمطرب مقنع، فكيف يمكن تشجيع سلوكيات غير قانونية؟".

حفلات تووليت 

من جهة أخرى يستعد تووليت لإحياء سلسلة من الحفلات احتفالا بألبومه الأخير كوكتيل والذي طرحه مؤخرا.

وتبدأ جولته الغنائية ببرلين حيث يحيى توليت  أول حفل له يوم 31 يناير بمتروبول برلين، بينما يحيى 1 فبراير حفل بفلاش دور، و2 فبراير يحيى حفل فى سالوهين.

كما يحيى تووليت فى قاعة الستيل يارد حفل يوم 6 فبراير، وفى هولندا يحيى يوم 7 فبراير حفل بتيفولى فريدنبرج ، و9 فبراير يحيى حفل بجيت ميلانو.وفى شهر مايو يحيى اول حفل به على مسرح كوين اليزابيث يوم 1 مايو،  ويحيى 2 مايو حفل اخر على مسرح الريالتو و3 مايو يحيى حفل فى 99 سكوت بأمريكا و4 مايو يحيى حفل فى فلوريدا داخل تامبا ريتز و10 مايو يحيى حفل أخر فى قاعة ساوث سايد الموسيقية،  بينما يختتم جولته الغنائية داخل هاوس اوف بلوز بكاليفورنيا  يوم 11 مايو القادم.

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