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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

الزراعة: اطلاق عدد من القوافل التنموية لدعم المزارعين

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي
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أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 176 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 10  وحتى  16 ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 9 قوافل بيطرية مجانية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (10349) رأس ماشية، كما تم عقد 21 ندوة ارشادية، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم 5048 كجم مصنعات و مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم تحصين 142 ألف و 890 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية،  قافلة زراعية بقرية الشموت مركز بنها من كلية الزراعة بمشتهر فى مختلف التخصصات لإعطاء كافة التوصيات الفنية لمحصول القمح، كما تم تفقد احد المشاريع المتكاملة للإنتاج الحيوانى ببهتيم، كذلك تم المرور على الادارة الزراعية بشبين القناطر، وعقد اجتماع مع رؤساء الاقسام، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ندوه إرشادية حول محصول القمح، كما تم ازالة  18 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، فضلا عن استمرار أعمال تطهير المساقي.


فيما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تشوين الأقطان، بمحلج الشركة العربية المتحدة للأقطان، وفحص درجات الحرارة للتقاوي، كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية، لمتابعة أعمال الحصر وصرف الأسمدة، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قوافل بيطرية بجميع انحاء المحافظة حيث تم تقديم 50653 خدمة بيطرية، فضلا عن الانتهاء من اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تم تحصين 220 ألف و 80 رأس ماشية، كما شهدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، افتتاح معرض اجرو دلتا فى نسخته السابعة، حيث يضم المعرض كبرى الشركات العاملة فى مجال الاعلاف والادوية البيطرية والثروة الحيوانية والداجنة، والآلات الزراعية، كما عقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، ندوة إرشادية حول مرض السعار، كما تم شن حملات للتفتيش على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزى الزقازيق و أبوحماد، حيث تم ضبط (٤٤٥) عبوة لـ (٢٩) صنف دواء منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.


بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المؤتمر السنوي للمحاصيل الشتوية، الذى ينظمه مجلس الإعلام الريفى، كما تم تنفيذ قافلة إعلام ريفى لزراعة الأسطح، كما تم بالتعاون مع لجنة من الحجر الزراعي ومعهد بحوث أمراض النبات وفحص وإعتماد التقاوي، فحص شحنة شتلات توت وارد أسبانيا بميناء الجمرك بالإسكندرية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، المرور على عدد من مزارع الزيتون والتين وزراعات القمح والشعير، كما تم المرور على بعض الحقول، وزيارة ميدانية لمركز الحمام لتفقد الزراعات والتواصل مع المزارعين، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على زراعات بنجر السكر بنطاق المحافظة، كما تم تفقد عدد من الجمعيات، ومتابعة الزراعات، فضلا عن  عقد ندوات إرشادية حول محصولي بنجر السكر والقمح، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بالمرور علي الادارات الزراعية، لمتابعة سير العمل وتفقد الزراعات، كما قامت مديرية الطب البيطرى، بالمرور الدوري على مشروعات الانتاج الحيواني، كما تم تحصين 105 ألف و 66 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل والندوات الارشادية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث ومناقشة خطة العمل، كما تم المرور على الزراعات، ومتابعة الصوب الزراعية، كما تم اطلاق عدد من القوافل الزراعية التنموية لدعم المزارعين، في نويبع والطور، كما تم المرور على الإدارات الزراعية، لتفقد سير العمل.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور على الجمعيات الزراعية، لمتابعة سير العمل،  كما تم المرور علي محلات الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن ومراكز تجمع الالبان، فضلا عن محلات الاتجار في المبيدات، كما أعلنت المديرية  استلام تقاوي الحقول الارشاديه الخاصه بالمحافظة، فضلا عن تفقد المحاصيل والزراعات المختلفة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور على الزراعات، كما تم  ازالة 46 حالة تعدي على الأرض الزراعية، وتنفيذ عدد من الندوات الإرشادية بمراكز المحافظة، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات على اسواق اللحوم حيث تم ضبط 105كجم عبارة عن لحوم بلدية ذبح خارج المجازر الحكومية، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"، لزيارة قرى المشروع ضمن فاعليات مشروع تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين، كما تم تفقد الزراعات الشتوية.


وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الاحمر، المرور على الجمعيات، لمتابعة سير العمل، كما واصلت ضخ السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ التابعة لها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، اجتماع، بحضور رؤساء اقسام واعضاء الجمعيات الزراعيه للوقوف على المشاكل التي تواجههم، كما تم حصاد أحد الحقول المزروعة بالفاصوليا الخضراء، التي تم إعدادها وتجهيزها للتصدير مباشرة، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، اعضاء لجنة مبادرة ازرع، كما تم عمل لقاء لمديري الإدارات الزراعيه ورؤساء أقسام الإرشاد الزراعي بالمراكز، وتم عمل لقاء مع الجمعيات الأهلية لمتابعة سير العمل والتنفيذ، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، المرور على الادارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، كما تم عقد اجتماع مع رؤساء الاقسام، كذلك تم تنفيذ ورشة عمل حول تكنولوجيا زراعه القصب بالشتل، كما تم متابعة اعمال  الإدارات الزراعية والجمعيات، كما تفقدت مديرية الطب البيطرى، سوق اسنا للماشية وتم عمل تقصى وبائي نشط من داخل السوق.

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