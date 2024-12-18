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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 : وقت عصيب

برج الثور
برج الثور
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عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

حافظ على هدوئك في علاقتك العاطفية وأغدِق الحب بلا شروط. سيكون النجاح المهني رفيقك، اليوم ليس جيدًا للاستثمارات طويلة الأجل والابتعاد عن سوق الأوراق المالية، قد تمنحك الصحة وقتًا عصيبًا.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

تجنب اتخاذ قرارات مالية واسعة النطاق وركز بدلاً من ذلك على توفير المال. قد تجرب صناديق الاستثمار المشتركة، لكن لا تستثمر في سوق الأوراق المالية.

توقعات برج الثور صحيا

كن حريصاً على صحتك اليوم، فقد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب، كما قد يصابون بأمراض مرتبطة بالصدر والمعدة، ولكنها لن تكون خطيرة. تجنب الأطعمة الدهنية والحارة، وتناول بدلاً من ذلك المزيد من الفواكه والخضروات.  

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

 

تجنب الجدال على الرغم من الخلافات، يجب عليك أيضًا عدم الخوض في الماضي غير السار وعدم فتح الجروح الملتئمة لا تسمح لشخص ثالث بالتدخل في علاقة الحب. قد تبدو الرومانسية في المكتب رائعة على الورق ولكنها قد تكون مزعجة في الحياة الواقعية.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

تجنب اتخاذ قرارات مالية واسعة النطاق وركز بدلاً من ذلك على توفير المال. قد تجرب صناديق الاستثمار المشتركة، لكن لا تستثمر في سوق الأوراق المالية. قد يرى رجال الأعمال الأموال من خلال المروجين، لكن اليوم ليس الوقت المناسب لتوقيع صفقات شراكة جديدة.

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