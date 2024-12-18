سمية الخشاب: الزواج أصبح بالمادة وليس بالشهادة.. وهذا أجري في «الحاج متولي»|فيديوجراف

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بتصريحاتها الأخيرة عبر حسابها على منصة “إكس” بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي.

تحدثت سمية عن معاييرها للزواج والارتباط قائلة: “التيب الخاص بي هو الرجل الواثق في نفسه، الذي لا يستمع للنساء، يضع عطراً جيداً، مثقفاً، وعلى نفس مستواي المادي أو أعلى”.





وأضافت: “الزواج لم يعد بالشهادة، لم يعد أحد يسأل عن المؤهل الدراسي، الآن الحساب البنكي هو الأساس. افهموا كيف تجمعون المال”.

وفي سياق آخر، كشفت سمية عن بداياتها الفنية وتحديداً أجرها في مسلسل “عائلة الحاج متولي”، الذي كان من أبرز المحطات في مسيرتها.



أوضحت أنها حصلت على 10 آلاف جنيه عن دورها، مشيرة إلى أن انضمامها للعمل كان بالصدفة بعد اعتذار إحدى الفنانات ووصفت أجواء التصوير بأنها كانت مليئة بالمرح وخفة الدم، مما ساهم في النجاح الكبير للمسلسل.

كما تحدثت عن الفنان الراحل نور الشريف، مشيدة بتواضعه وحرصه على توجيه الفنانين ليظهروا بأفضل صورة، مؤكدة أنه لم يكن مغروراً على الإطلاق تصريحات سمية أعادت النقاش حول مفاهيم الزواج وبدايات النجوم، مما أشعل تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.