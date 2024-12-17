الخدمات الصحية لرعاية المسنين.. ندوة بإعلام الخارجة في الوادي الجديد

عقد مركز إعلام الخارجة اليوم الثلاثاء ندوة حول ( الخدمات الصحية لرعاية المسنين وكيفية الاستفادة منها ) وذلك بجمعية الرواد للمعاشات.

حاضر في الندوه الدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية وبحضور محمد دياب - رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس عبدالجواد المقدم - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والاستاذ أنور سالم المدير التنفيذي للجمعية حيث تناول اللقاء أهمية المبادرات الرئاسية الصحية والتى يتم من خلالها الكشف على الأمراض المزمنة التى تشمل الضغط والسكر والسمنة.

و شرح الدكتور إبراهيم ارتباط مرض السكر بالاعتدال الكلوى والذى أضيف إلى المبادرات الصحية مؤخرا حيث يتم التواصل مع المرضى عن طريق البيانات المسجلة لدى الفرق الطبية وأكد على خطورة اهمال مريض السكر لتناول العلاج أو عدم الالتزام بالنظام الغذائى الصحى وأوصى بضرورة الكشف الدورى السنوى على وظائف الكلى والكبد وفيما يتعلق بخدمات التأمين الصحى.

و أكد أن هناك طفرة حقيقية حدثت فى التأمين فى صرف الأدوية والتحاليل .

وذكر أن المحافظة فى طريقها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل

وفيما يتعلق بأدوار البرد المنتشرة والشائعات التى تتردد عن وجود متحور جديد أكد أن وزارة الصحة نفت وجود أى متحور جديد أو أى انتشار وبائى لأى فيروس وشدد على ضرورة التعامل الجيد مع أدوار البرد والحصول على قسط كافى من الراحة وتناول المشروبات الدافئة باستمرار .



الجدير بالذكر أنه تم الكشف على المشاركين فى الندوة من قبل الفريق المنتقل للمبادرات الرئاسية بالشئون الصحية

إدارة اللقاء غادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني وتحت اشراف أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة.