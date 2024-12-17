مؤتمر المنظمة العربية يكرم القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا

قام اليوم الدكتور بسام محمد المحادين رئيس المؤتمر الـ 41 للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية المنعقد بسلطنة عمان، وأمين عام المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل بالدول العربية، والدكتور سالم العريمي نائب رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بسلطنة عمان، بتكريم الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، وذلك لمشاركته الفعّالة والبنّاءة في المؤتمر الذي كان لها الأثر الأكبر في إثراء النقاشات العلمية به.

أعرب الدكتور محمد حسين عن خالص شكره وتقديره للقائمين على المؤتمر، مؤكداً على أهمية هذه الفعاليات العلمية في تعزيز التعاون بين الجامعات العربية والأجنبية المشاركة في تطوير دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات القبول والتسجيل لطلاب الجامعات، مشيداً بجهود كافة المشاركين والباحثين في أعمال المؤتمر الذي ينعقد على مدار 3 أيام خلال الفترة من 15- 18 ديسمبر 2024.

يُذكر أن الدكتور محمد حسين قدم خلال فاعليات المؤتمر محاضرة بعنوان " دور الذكاء الاصطناعي لتمكين ذوي الإعاقة " فرص وتحديات"، إضافةً إلى عرض تجربة جامعة طنطا في دعم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال خطتها الاستراتيجية، ومستهدفاتها والآثر الايجابي لافتتاح مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالتعاون مع هيئة الامديست وبتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقدم أيضاً عرضا تقديميا بعنوان "آليات القيد والتحقق من شهادات الطلاب الوافدين" شرح من خلاله آليات عمل منصة ادرس في مصر مع عرض نماذج من شهادات الطلاب الوافدين وكيفية التحقق من صحتها.