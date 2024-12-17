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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

القليوبية .. التفاصيل الكاملة لوفاة شاب بأحد ملاعب كرم القدم بمركز طوخ

المتوفى
المتوفى
إبراهيم الهواري
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توفى طبيب خلال مشاركته في مباراة كرة قدم، بصحبة أصدقائه، بقرية "كوم الأطرون" التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد بوفاة شاب بقرية "كوم الأطرون" التابعة لمركز طوخ، وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الدكتور مسعد عبد الفتاح، أثناء لعبه مباراة كرة قدم، بصحبة عدد من أصدقائه، شعر بحالة إعياء مفاجئة، وسقط أرضًا وتوفى الحال.

من جانبه قال الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن وفاة لاعب كرة قدم بأحد ملاعب مدينة طوخ، بسبب بلع لسانه، غير حقيقي.

وأشار الفرماوي إلى أن حقيقة الخبر تتمثل في وفاة شاب استأجر ملعبا مع أصدقائه، وحدث له إعياء شديد فأسرع به زملاؤه إلى منزله، وتبين أنه حدث له هبوط حاد في الدورة الدموية وتوفي في الحال، ولم يتوفى داخل الملعب نتيجة بلع لسانه كما انتشر على فيس بوك.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن هناك طاقما طبيا دائما ما يتوافر لإنقاذ أي حالة بلع لسان أثناء لعب كرة القدم للتعامل مع مثل هذه الحالات.

القليوبية طوخ وفاة طبيب

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