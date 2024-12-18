قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. داعش يشن هجوما على عناصر الأمن في الرقة
رمضان السيد: كهربا لا يستحق التواجد في الأهلي.. ويجب رحيل جميع الأجانب
بريطانيا وفرنسا وألمانيا: المخزون النووي الإيراني ليس لأغراض «مدنية موثوق بها»
مصريون وأجانب|تعرف على المستفيدين من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
الرئيس الإيراني يصل القاهرة اليوم لحضور قمة رؤساء دول «D8»
جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة.. آخر أخباره الآن
طارق سليمان: «ويليامز» استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا | فيديو
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية شاملة في سوريا
جداول امتحانات الترم الأول 2025 جميع الصفوف في 7 محافظات.. تفاصيل وصور
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على هذه المناطق
درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم الأربعاء 18-12-2024
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا روسيًا لمكافحة النازية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة.. آخر أخباره الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي
×

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة … ينتظر جميع طلاب المدارس بمحافظة القاهرة بفارغ الصبر إعلانه استعدادًا لانطلاق امتحانات الترم الاول 2025 يناير المقبل 

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة ، خلال ساعات .

حيث تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، لإعلان جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة جميع الصفوف في بيان رسمي مدعما بالصور ، يتم نشره في جميع وسائل الإعلام وجميع المدارس .

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة الابتدائي

وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة  لطلاب لطلاب الابتدائي  من 11 يناير 2025 .

 

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة المرحلة الإعدادية

كما استقرت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية ( الصفين الأول والثاني الإعدادي )  من 11 يناير 2025 .

 

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة الشهادة الاعدادية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة الصف الثالث الإعدادي بداية من يوم 18 يناير 2025 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يستمر جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة الصف الثالث الاعدادي حتى 23 يناير 2025


 

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة .. المواد غير المضافة للمجموع

ردًا على الاستفسارات الخاصة بموقف امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد المستوى الرفيع في جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

 

امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الاعدادي .. قرارات عاجلة

أصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى عدة تعليمات بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية الالتزام بالآتي:

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الاسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

- التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة ألا خمس دقائق.  

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.

- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

- الشروط التى يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التى تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

امتحانات امتحانات نصف العام جدول امتحانات نصف العام نصف العام امتحانات نصف العام 2025 نصف العام 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 هدايا من العيار الثقيل.. بشري سارة من الحكومة للمواطنين بداية 2025

كولر

رحيل 3 لاعبين عن الأهلى بأمر مارسيل كولر.. من هم؟

تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بأسيوط

ادعولهم بالرحمة.. الصور الأولى لضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

كولر و كهربا

كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان.. فما السبب

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة .. أسعار الدواجن في الأسواق

أحمد موسى

أحمد موسى عن الأوضاع في سوريا: اللي جاي كوم تاني خالص

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك بختام التعاملات .. اعرف بكام؟

ترشيحاتنا

آيات الشفاء من الحسد والأمراض

آيات الشفاء من الحسد والأمراض.. علاج من القرآن الكريم لكل مبتلى

صلاة قيام الليل

صلاة قيام الليل من أعظم العبادات.. أفضل الأدعية المستحبة

الطبيب

كيفية التصرف الشرعي عند خطأ الطبيب في علاج المريض .. دار الإفتاء تجيب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة البصل ؟.. فوائد لن تتوقعها.

فوائد تناول شوربة البصل
فوائد تناول شوربة البصل
فوائد تناول شوربة البصل

اقترب على نصف المليون.. سعر خيالي لفستان نور الغندور من باريس|شاهد

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ماذا يحدث عند شرب الزنجبيل في الشتاء؟.. وطرق مختلفة لتحضيره

فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن

كن أول من يشاهد سيارة BMW M3 موديل 2028

BMW M3 2028
BMW M3 2028
BMW M3 2028

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

مرض منى فاروق

غيبوبة وشلل في المعدة.. وضع الفنانة منى فاروق على أجهزة تنفس صناعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد