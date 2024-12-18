جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة.. آخر أخباره الآن

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة … ينتظر جميع طلاب المدارس بمحافظة القاهرة بفارغ الصبر إعلانه استعدادًا لانطلاق امتحانات الترم الاول 2025 يناير المقبل

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة ، خلال ساعات .

حيث تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، لإعلان جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة جميع الصفوف في بيان رسمي مدعما بالصور ، يتم نشره في جميع وسائل الإعلام وجميع المدارس .

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة الابتدائي

وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة لطلاب لطلاب الابتدائي من 11 يناير 2025 .

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة المرحلة الإعدادية

كما استقرت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية ( الصفين الأول والثاني الإعدادي ) من 11 يناير 2025 .

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة الشهادة الاعدادية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة الصف الثالث الإعدادي بداية من يوم 18 يناير 2025 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يستمر جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة الصف الثالث الاعدادي حتى 23 يناير 2025





جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة .. المواد غير المضافة للمجموع

ردًا على الاستفسارات الخاصة بموقف امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد المستوى الرفيع في جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الاعدادي .. قرارات عاجلة

أصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى عدة تعليمات بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية الالتزام بالآتي:

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الاسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

- التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة ألا خمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.

- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

- الشروط التى يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التى تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.