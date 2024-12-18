مصلحة الجمارك: نعمل على فتح أبوابنا بالكامل للتعاون والتنسيق مع المستثمرين

صرّح محمد إبراهيم، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، بأن المصلحة تعمل على فتح أبوابها بالكامل للتعاون والتنسيق مع المستثمرين، مشيرًا إلى أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بحل جميع القضايا المتعلقة بنظام السماح المؤقت والأنظمة الجمركية الأخرى.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصلحة الجمارك تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، حيث تُركز على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وإزالة أي عقبات قد تعترض طريقهم.

وأكد إبراهيم أن المصلحة تستغل المنابر الإعلامية الشريفة لتسليط الضوء على خدماتها ولتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، مشددًا على التزامها الكامل بدعم الأنشطة التجارية النزيهة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.