مصطفى بكري: موقف مصر ثابت في دعم استقرار سوريا والحفاظ على سيادتها

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الصورة التي جمعت أحمد الشرع، قائد السلطة الجديدة في سوريا، مع محمود فتحي المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، بالإضافة إلى ياسين أقطاي، مستشار العلاقات الخارجية لحزب العدالة والتنمية التركي، تثير العديد من التساؤلات حول النوايا الحقيقية لهذه الجماعات.

وأكد “بكري” أن هذه الصورة تعكس رغبة هذه التنظيمات في التعامل مع العناصر الإرهابية، متجاوزة القيادات الشرعية في الدول العربية، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي السوري ويعكس نوايا غير مواتية في المنطقة.

وأضاف “بكري” في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" على قناة "etc" مع الإعلامية إنجي أنور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وأن مصر ترفض تمامًا أي تدخلات خارجية في الشئون السورية، مشددًا على موقف مصر الثابت في دعم استقرار سوريا والحفاظ على سيادتها.

وأشار إلى الخطاب الشهير للرئيس السيسي أمام مجلس الأمن في 2016، الذي أكد فيه رفض مصر لأي تدخلات من التنظيمات الإرهابية المدانة من الأمم المتحدة في العملية السياسية.

وتابع مصطفى بكري، أن قرار وقف التجنيد الإجباري في سوريا وتشكيل ميليشيات بدلاً من الجيش الوطني يعتبر مؤشرًا خطيرًا على تهديد الأمن القومي السوري. ولفت إلى أن سوريا تواجه تحديات كبيرة بعد تدمير جزء كبير من بنيتها العسكرية، خاصة مع تدمير إسرائيل لأجزاء من ترسانتها العسكرية، مما يجعل أمن سوريا القومي في خطر شديد.

و أكد على ضرورة توحيد القوى الوطنية السورية لمواجهة هذه التهديدات، محذرًا من خطر تقسيم سوريا إلى دويلات، خاصةً مع محاولات بعض القوى الكردية لتأسيس دولة خاصة بها بدعم من الولايات المتحدة.

وأكد أن مصر ستظل داعمة لوحدة سوريا واستقرارها، متمنيًا أن تتمكن القيادة السورية من تجاوز هذه التحديات للحفاظ على أمنها ووحدتها.