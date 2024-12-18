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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أخبار التوك شو| تامر أمين: بتسأل صاحبك على القهوة عن حقن التخسيس؟.. مفيدة شيحة تكشف تجربتها.. و«الصحة» تحذر من استخدامها دون إشراف

حقن التخسيس
حقن التخسيس
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تناولت مجموعة من برامج التوك شو موضوع حقن التخسيس بشكل مكثف، بعد أن شهدت الساحة الإعلامية حالة من الجدل على خلفية إصابة عدد من المشاهير إثر استخدامهم لهذه الحقن.

 من بين هؤلاء المشاهير كان الفنان إدوارد والفنانة منى فاروق، اللذان كشفا عن معاناتهما من مشاكل صحية نتيجة استخدام حقن التخسيس. 

حيث تحدث إدوارد عن تجربته مع الحقن وأوضح أنه رغم فقدانه لوزن ملحوظ بفضلها، إلا أنه عانى لاحقًا من آثار جانبية خطيرة شملت آلامًا في المعدة وشعورًا بعدم الراحة، مما استدعى توقيف استخدامها.

في السياق ذاته، أكدت منى فاروق في تصريحاتها أنها تعرضت لمشاكل صحية شديدة تسببت في دخولها المستشفى، حيث تبين أنها أصيبت بشلل مؤقت في المعدة نتيجة استخدام هذه الحقن. وأكدت على ضرورة توخي الحذر وضرورة استشارة الأطباء قبل اللجوء إلى مثل هذه الوسائل.

وقد سلطت البرامج الضوء على خطورة الاعتماد على الحقن كوسيلة للتخسيس، مشيرة إلى أن الكثير من الأشخاص قد يتبعون هذه الطرق دون أن يكون لديهم المعرفة الكافية بالمخاطر الصحية التي قد تترتب عليها والتي جاءت كالتالي:

تامر أمين ينفعل بسبب حقن التخسيس: إزاي تسأل صاحبك اللي على القهوة
علق الإعلامي تامر أمين على ظاهرة استخدام حقن التخسيس، التي انتشرت مؤخرًا بشكل واسع، وخاصة بعد أن أعلن كل من الفنان إدوارد والفنانة منى فاروق عن تعرضهما لمشاكل صحية جراء استخدام هذه الحقن. وأوضح أمين أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص أصبحوا يسعون إلى حلول سريعة لفقدان الوزن دون التفكير في العواقب الصحية المترتبة على ذلك.

وأكد أمين أن التوعية الصحية ضرورية في هذه القضية، مشيرًا إلى أن استخدام حقن التخسيس قد يتسبب في تداعيات خطيرة مثل شلل الأمعاء، قائلاً: "لما الموضوع يوصل لشلل في الأمعاء، خلاص القصة بقت خلصت".

 وحذر من أن هذه الحقن قد تؤدي إلى مشاكل صحية قد تكون فادحة، بل قد تؤثر على حياة الشخص بشكل مباشر.

وأشار أمين إلى أن هذه الظاهرة أصبحت موضوعًا شائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يثار الجدل بشكل مستمر حول مدى صحة استخدام حقن التخسيس ونتائجها. 

ولفت إلى أن الكثير من الناس يسألون عن هذه الحقن دون الرجوع إلى الأطباء المتخصصين أو الجهات الصحية الموثوقة، بل يعتمدون على تجارب الأصدقاء أو ما ينشر على السوشيال ميديا، وهو ما يزيد من خطر هذه الظاهرة.

 وقال: "إزاي تسأل واحد قاعد على القهوة عن حاجة تمس صحتك؟ لازم تسأل المتخصصين علشان صحتك مش لعبة".

كما انتقد أمين الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه الظواهر في المجتمع المصري، حيث أصبحت الأسئلة حول استخدام حقن التخسيس أمراً شائعًا في المجالس العامة، دون التحقق من صحتها. 

وأكد على ضرورة استشارة الأطباء المتخصصين أو الجهات الصحية الموثوقة مثل وزارة الصحة قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على الصحة.

طبيبة باطنة وسكر تحذر من استخدام حقن التخسيس في هذه الحالات
حذرت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة العامة والسكر، من الاستخدام المفرط لحقن التخسيس، مشيرة إلى الأعراض الجانبية المحتملة. وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، إنه من الضروري تجنب تناول جرعات كبيرة من هذه الحقن دون إشراف طبي مختص.

 وأضافت أنه يجب متابعة الطبيب لتحديد الجرعات المناسبة بناءً على الحالة الصحية لكل فرد. 

وأكدت شلتوت ضرورة الحذر عند استخدامها، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، كما نبهت إلى أهمية اختيار الأنواع الموثوقة والمعتمدة لتجنب المضاعفات الصحية.

ربنا سترها معايا| مفيدة شيحة تكشف تجربتها مع حقن التخسيس
كشفت الإعلامية مفيدة شيحة عن تجربتها الشخصية مع حقن التخسيس، محذرة من استخدامها بشكل عشوائي ودون إشراف طبي. وأوضحت شيحة، أثناء تقديمها لبرنامج "الستات" على قناة النهار، أنها جربت هذه الحقن منذ حوالي عام، ولكنها لم تجد فائدة منها في فقدان الوزن كما كانت تأمل. وأشارت إلى أن هذه الحقن تتعلق بمرض السكر ويتم استخدامها بشكل أساسي لمرضى السكر، مما يفرض ضرورة استخدامها فقط بناء على تعليمات الطبيب المختص.

وأكدت مفيدة شيحة أنها لم تشعر بأي تحسن بعد استخدامها للحقن، حيث لم يتم فقدان الوزن كما كان متوقعًا. وحذرت من أن هذه الحقن قد تكون غير فعالة أو قد تضر بالصحة إذا لم يتم تناولها بالشكل الصحيح وتحت إشراف طبي دقيق. وشددت على أن أي شخص يرغب في استخدام حقن التخسيس يجب أن يستشير الطبيب أولًا لضمان استخدامها بالطريقة المناسبة والتأكد من ملاءمتها لحالته الصحية.

الإعلامي تامر أمين الإعلامية مفيدة شيحة الدكتورة إيناس شلتوت حقن التخسييس

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