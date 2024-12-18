يوفنتوس يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه على كالياري 4-0

تأهل يوفنتوس لربع نهائي كأس إيطاليا، بفوزه الكبير على ضيفه كالياري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار دور الـ16 من المسابقة.

سجل رباعية يوفنتوس كل من دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 44، ونيون كوبمينيرز بالدقيقة 53، وفرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 80، ونيكولاس جونزاليس في الدقيقة 89.

وسيواجه يوفنتوس في ربع النهائي فريق إمبولي بعد أن تأهل الأخير على حساب فيورنتينا بركلات الترجيح.